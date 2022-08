Porto Nacional recebe a Capitania Itinerante da Marinha para oferta de serviços relacionados à Caderneta de Inscrição e Registro (CIR)

Porto Nacional recebe a Capitania Itinerante da Marinha, nos dias 24 e 25 de agosto, para realizar serviços de renovação e revalidação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), inscrição de embarcação e transferência de propriedade. Os interessados em algum dos serviços relacionados devem se dirigir ao prédio da Secretaria da Cultura e do Turismo do município em algum desses dois dias no horário de 9h às 12h e de 14h às 17h.

A CIR é um documento de habilitação, identificação e registro de dados pessoais do aquaviário, emitida para prover o portador de identificação a fim de viajar de /ou para uma embarcação designada ou seguir as instruções do comandante de uma embarcação, além de registrar o serviço marítimo do portador.

Para o Secretário da Cultura e do Turismo, Fernando Windlin, “é uma oportunidade dos nossos profissionais dessa área atualizarem os seus registros e os que ainda não possuem, buscar informação de como tirar o CIR. Isso vai proporcionar mais segurança para eles e para os turistas”, pontuou.

Entre os dias 22 e 29 de agosto, a Capitania também realizará o curso do Ensino Profissional Marítimo (EPM) com 30 pessoas que foram selecionadas antes da pandemia para estes tirarem a CIR. A inscrição inicial do cidadão brasileiro como aquaviário ocorre após aprovação neste curso. O curso foi uma demanda da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado.

Confira abaixo os documentos necessários para os serviços listados:

Revalidação da CIR: Requerimento, CIR original, cópias do RG e CPF do aquaviário, cópia do comprovante de endereço, atestado médico (não precisa ser assinado pelo médico do trabalho, porém continua sendo o modelo NR-30), foto 5×7, GRU no valor de R$ 30,00.

Emissão da 2º via da CIR: Requerimento, boletim de ocorrência para caso de perda ou extravio, cópias do RG e CPF do aquaviário, cópia do comprovante de endereço, atestado médico (não precisa ser assinado pelo médico do trabalho, porém continua sendo o modelo NR-30), foto 5×7, GRU no valor de R$ 30,00.

Ascensão de categoria de aquaviário: Requerimento, CIR original, cópias do RG e CPF do aquaviário, cópia do comprovante de endereço, cópia do CTS da embarcação, declaração da empresa atestando os dias de embarques, conforme está na CIR (anexo 1-H Norman -13/DCP), carta de recomendação da empresa, certificado de competência atestando conclusão de curso, se for o caso, atestado médico (não precisa ser assinado pelo médico do trabalho, porém continua sendo o modelo NR-30), foto 5×7, GRU no valor de R$ 30,00.

A GRU pode ser retirada acessando aqui: https://www.marinha.mil.br/DPC

Por: Anne Karianny Moreira

Secretaria Municipal da Comunicação