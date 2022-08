Escolas da rede municipal promovem atividades temáticas para a Semana da Diversidade e Inclusão

Todas as unidades educacionais da rede municipal de educação trabalharam o tema Diversidade e Inclusão com os estudantes no ano letivo de 2022, em alusão às comemorações da Semana da Diversidade. Adequadas a cada faixa etária, as atividades aconteceram nos Cmeis e escolas de Ensino Fundamental, visando despertar e consolidar nos cidadãos palmenses em formação o respeito e tolerância a todas as pessoas.

Uma das unidades utilizou o trabalho voluntário para proporcionar aos pequenos um momento de alegria e sensibilização. O poeta e musicista Célio Benvindo é pai de aluno da rede, e iniciou sua atuação com o voluntariado no Cmei Matheus Henrique. Hoje, mesmo com seu filho já cursando o ensino fundamental, ele mantém os vínculos de amizade e voluntariado com o Cmei e continua trabalhando temas voltados à educação infantil, utilizando de música e contação de histórias.

Célio apresentou canções próprias e tradicionais, já conhecidas, que abordem o tema Viver e Respeitar as Diferenças, com acompanhamento de violão, teclado infantil e maracá, além dos objetos usados na performance da contação de histórias. As músicas de sua autoria, “Cada um é cada um” e “A família das Vogais” foram feitas exclusivamente para a ocasião com base no tema proposto. Uma aborda as diferenças entre as vogais, que formam a mesma família, cada qual à sua maneira, e a outra sobre a importância de cada pessoa, sendo diferente todas umas das outras.

“É uma forma de auxiliar os professores por um meio que está ao meu alcance. Um olhar que trazemos de fora sempre no sentido de contribuir, pois acredito que a responsabilidade com a educação é de todos, pais e sociedade”, considera o poeta.

A orientadora educacional Tatiana Martins considera que falar sobre diversidade deve ser uma constante no diálogo com as crianças, pois a construção de conceitos sociais a partir das vivências coletivas acontece de forma natural na educação infantil. “Nesta Semana da Diversidade o intuito é intensificar estes diálogos e aproximar as famílias desta temática. Com estes momentos que encantam as crianças conseguimos levar ao coração uma mensagem de valorização às diferenças em todas as suas expressões. Somos gratos ao senhor Benvindo pelo carinho e dedicação ao nosso Cmei”, finaliza.