Festival Gastronômico de Taquaruçu estreia nesta quarta-feira, 6, com muita comida e música boa

Celebrando muitos sabores, o 17° Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) apresenta, em seu primeiro dia, uma programação para despertar a memória e o amor dos visitantes. Começando junto com o pôr do sol, o festival estará aberto a partir das 17 horas, na Praça Vereador Tarcísio Machado, e segue noite adentro, com pratos para todos os gostos no Circuito Gastronômico, além das atrações da Cozinha Show e o sertanejo raiz Almir Sater no palco principal.

Entre as novidades deste ano, estão o aumento da premiação para os três primeiros colocados de todas as categorias e ampliação da categoria “vegetariana” para “Saúde e Bem-Estar”, procurando atender também pessoas com dietas com restrição a lactose e oferecer opções diet e light. Para conhecer todos os 41 pratos concorrentes, clique aqui.

A abertura da Cozinha Show ficará por conta do chef Marilon Azevedo, de Taquaruçu, que também aquecerá a cozinha para a chef Ruth Almeida encerrar a primeira rodada de apresentações culinárias do festival. No palco musical, Léo Pinheiro abrirá o show para o multiartista Almir Sater, que será seguido por Keythe Araújo e o DJ Lélis.

Confira a programação

Quarta-feira, 6/9

Cozinha Show

19 horas: chef Marilon Azevedo (Taquaruçu)

20 horas: chef Ruth Almeida

Palco

21 horas: Léo Pinheiro

23 horas: Almir Sater

00h30: Keythe Araújo

1h30: DJ Lélis

Autor: Karyne Assunção – estagiária sob supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom

Edição: Denis Rocha/Secom