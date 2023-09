Semus participa de 1°Encontro Estadual de Saúde Mental

Nesta segunda-feira, 4, a Secretaria Municipal da Saúde participa do 1° Encontro de Saúde Mental, que tem como pauta a atuação dos profissionais de saúde nas unidades socioeducativas. O evento se estende das 8 às 18 horas, ocorrendo no auditório do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), situado na Avenida NS-2.

Segundo Daniel Marques, psicólogo da Atenção Especializada na Coordenação de Saúde Mental, o encontro tem seu foco central na discussão das questões relacionadas ao suicídio e à violência autoprovocada. “A ênfase recai sobre a necessidade de capacitar os profissionais do sistema socioeducativo, permitindo que se familiarizem com a rede de atenção à saúde, com especial destaque para a rede de atenção psicossocial”, explica ele.

Marques enfatiza que essa iniciativa possibilitará que esses profissionais encaminhem suas demandas para os dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). Ao mesmo tempo, o evento aborda a Nota Técnica Nº 1 de 2023, que esclarece o fluxo dentro da rede de atenção à saúde, com foco particular no manejo adequado das demandas relacionadas ao comportamento suicida e à violência autoprovocada.