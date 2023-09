Circuito gastronômico recebe incremento na limpeza e outras manutenções

Os preparativos para o 17º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que acontecerá de 6 a 10 de setembro de 2023, estão a todo vapor. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) está realizando reforços nos atendimentos de zeladoria e manutenção de infraestrutura. Nesta segunda-feira, 4, a pasta está concluindo as manutenções de iluminação pública, além de reparos no asfalto de ruas, avenidas e pintura de meios-fios. O paisagismo do portal de entrada do circuito gastronômico será iniciado no período da tarde.

Há equipes realizando apara de grama, capina de áreas verdes e manutenção de equipamentos do distrito. A pasta também está organizando um plano de assistência ao evento para garantir a limpeza do circuito antes, durante e após cada um dos cinco dias de programação. Haverá também incremento do número de lixeiras dentro do circuito.