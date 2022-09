Ao lado de Ronivon e Joaquim, Kátia faz comício no Luzimangues

Por Assessoria

“Vocês têm uma senadora do Luzimangues, que mais do que nunca trará recursos para cá”. Foi assim que Kátia começou nesta sexta-feira (09) o discurso para centenas de pessoas no Luzimangues. A senadora pelo Progressistas, que busca agora sua recondução ao Senado, discursou ao lado do prefeito de Porto Nacional, Ronivon, do vice, Joaquim do Luzimangues, e do suplente, Fernando Iberê, que tem uma relação pessoal com o bairro. Também acompanharam a parlamentar os vereadores Soares Filho, Joelma, a suplente de vereador, Nassa Élida e o candidato a deputado estadual Miúdo.

“Sempre investi recursos em Porto, são mais de 13 milhões de reais em emendas. Já indiquei para o município uma usina de asfalto que irá pavimentar também as ruas do nosso Luzimangues. Aqui moram mais de 28 mil pessoas, que merecem a nossa atenção. E com esse time de peso ao meu lado vocês podem contar ainda mais comigo”, disse Kátia.

O prefeito Ronivon agradeceu todos os recursos já enviados por Kátia e aqueles que ainda chegarão ao município, como a emenda já destinada para a aquisição de iluminação pública. Para ele, político que demonstra vontade de seguir servindo ao povo é quem merece ser reconduzido.

“Na vida, quando a gente percebe que a pessoa está com vontade de servir, é a ela que a gente tem que dar oportunidade. E a Kátia ainda por cima resolve, porque ela tem uma linda história de garra. Ela está aqui hoje porque sabe como fazer e quer retribuir tudo aquilo que o Tocantins a proporcionou. Por isso reafirmo o meu compromisso com Kátia”, disse Ronivon.

Liderança de destaque no Luzimangues, o vice-prefeito de Porto, Joaquim, destacou que fez sua escolha com Kátia quando percebeu que dois nomes polarizavam na pesquisa, e ele não poderia deixar a comunidade que representa sem uma voz no Senado.

“Jamais deixaria por amizade o Luzimangues sem uma representante no Senado. Estou com a senhora, senadora, principalmente porque queremos ver obras importantes aqui. Como vice-prefeito de Porto Nacional, representando o Luzimangues, tenho a obrigação de entregar ações aqui, e sei que a senhora vai nos ajudar a realizar”, afirmou.

Na mesma linha, o vereador Soares Filho ressaltou a união de forças para aumentar a representatividade na região. Segundo ele, a presença de Fernando Iberê como suplente da senadora Kátia é a certeza de ter uma voz do Luzimangues no Senado.

“O Luzimangues não tinha uma pessoa como a senhora. E agora com o Fernando do seu lado vamos ter uma legítima representante do nosso povo”, falou.

Fernando Iberê tem uma história de proximidade com a região. Foi lá onde a história dos empreendimentos de loteamentos da Fix começou. Recentemente a primeira praça de lazer do Luzimangues foi feita pela no Fix . Com recurso 100% privado, o grupo entregou uma área de lazer completa com quadra poliesportiva, pista de caminhada, quadra de vôlei de areia, playground e quiosque com banheiro.

“Fundei a Iparatyh em 2002. O primeiro investimento foi aqui no Luzimangues. Depois vieram muitos outros e eu sou muito grato por Luzimangues. Nosso carinho e amor por essa gente não cabe dentro do peito. E hoje estou aqui, ao lado da senadora, que em 20 anos de vida pública não tem um processo de corrupção. Por isso, senadora, meu compromisso é fazer deste o maior mandato da sua vida, senadora”, discursou Iberê.

Para a vereadora Joelma, a história de Kátia é a prova maior de que quem tem condições para melhorar a vida dos tocantinenses.

“Kátia é competente, tem história e vai continuar o belo trabalho que faz até hoje. Muitos chegam de paraquedas dizendo que ‘vão fazer’, mas a gente tem que olhar para quem já fez”, destacou a vereadora.