Feira da Arse 112 recebe panfletagem do Agosto Lilás pelo fim da violência contra a mulher

Por Assessoria

A Feira Coberta da Arse 112 recebeu nesta quinta-feira, 25, a ação de panfletagem educativa sobre a campanha Agosto Lilás. A equipe do Centro de Referência da Mulher Flor de Lis, da Secretaria do Desenvolvimento Social de Palmas (Sedes), ofereceu aos feirantes e visitantes do local informações sobre a rede de apoio à mulher em situação de violência existente em Palmas e os canais de denúncia deste crime.

“O tema da campanha já diz tudo, ‘Se Tem Violência Contra a Mulher, A Gente Mete a Colher’, pois é muito importante encorajar as pessoas a denunciar, a se meter, a não se calar e buscar ajuda para uma mulher em situação de violência”, afirmou a coordenadora da Casa Abrigo da Mulher, Marta Carvalho Meireles.

A Casa Abrigo da Mulher também é um equipamento da Rede de Proteção à Muher da Prefeitura de Palmas, onde a vítima de violência é acolhida em endereço sigiloso e seguro com acompanhamento psicossocial. A casa tem capacidade para receber até 20 mulheres e realiza encaminhamentos para serviços da rede de atendimento à mulher nas áreas de saúde, segurança, jurídica, educacional e outras.

Diarista e feirante, Marluce das Neves, de 61 anos, conta que já se meteu em uma briga para ajudar uma mulher. “Eu ajudei uma vizinha e não me arrependo, faria de novo. É uma situação difícil? é, mas é melhor evitar que o pior aconteça”, relatou.

Para o feirante Arno Rig o problema da violência tem relação direta com consumo de bebidas alcoólicas e drogas. “É importante denunciar, evitar que a briga chegue ao extremo, à morte. Mas, também é preciso educar os jovens e falar do papel do álcool e do uso de outras drogas, pois na maioria dos casos a gente percebe que tem vício pelo meio”, diz Rig.

Denuncie

Ao presenciar ou perceber que uma mulher está em situação de violência qualquer pessoa pode denunciar por meio do Ligue 180, o serviço funciona 24 horas diariamente e é totalmente seguro, gratuito e sigiloso.

Palmas conta ainda com as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM’s) que atendem pelos telefones 3218-6878 (Central), 3218-2404 (Taquaralto) e 3571-8354 (Regime de Plantão).

Texto: Eliene Campelo/ Redação Sedes

Edição: Lorena Karlla/ Secom