Famílias de acampamento são orientadas sobre processo de reintegração de posse

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), por meio do Núcleo Aplicado de Minorias e Ações Coletivas (Nuamac) de Araguaína, juntamente com o Ministério Público Federal, estiveram nesta segunda-feira, 22, no acampamento Gabriel Filho, localizado próximo ao município de Palmeirante.

Segundo o coordenador do Nuamac de Araguaína, defensor público Pablo Mendonça Chaer, a visita foi para saber como estão atualmente as 17 famílias que estão morando no local e instruir em relação ao processo de reintegração de posse que a Instituição acompanha.

“Agora vamos marcar uma reunião com o real proprietário da terra para verificar pontos sobre a regularização da área”, comentou o Defensor Público.

Além de Pablo Mendonça Chaer também estava presente o procurador da República Thales Cavalcanti Coelho.