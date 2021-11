Reunião entre MPTO e SSP discute cooperação técnica

O procurador-geral de Justiça, Luciano Casaroti, recebeu o secretário estadual da Segurança, Wlademir Costa, nesta segunda-feira, 22, com o objetivo de estreitar relações, apresentar proposta de cooperação técnica e discutir soluções na área de enfrentamento aos crimes contra a vida.

Na reunião, foi proposta pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) a assinatura de um termo de cooperação técnica com vistas ao compartilhamento de informações, em especial no que se refere à sistematização do acesso aos boletins de ocorrência e inquéritos policiais abertos nas delegacias da Polícia Civil. A intenção desta iniciativa é que o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) atuem conjuntamente, mensurando a efetividade das investigações no Estado do Tocantins e avaliando melhorias a serem implementadas.

“O Ministério Público tem atuado sempre com a diretriz de somar forças com outras instituições para entregar os melhores resultados à sociedade”, explicou Luciano Casaroti, sobre a proposta de cooperação com a SSP.

Foi colocada, ainda, em discussão pelo Ministério Público a necessidade de uma maior dinâmica na elaboração e remessa dos laudos por parte de unidades do Instituto Médico Legal (IML), considerando-se que estes documentos fundamentam inquéritos policiais e também as ações penais do Ministério Público.

Na ocasião, o secretário da Segurança Pública informou sobre a intenção de promover uma reestruturação na Polícia Civil, voltada a aperfeiçoar o cumprimento das funções de polícia judiciária.

Por parte do Ministério Público, também participaram da reunião o chefe de gabinete, Abel Andrade Leal; os assessores especiais do procurador-geral de Justiça, Celsimar Custódio e Marcelo Ulisses Sampaio; e o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Tarso Rizo Oliveira.

Pela SSP, participaram ainda o delegado-geral da Polícia Civil, Claudemir Luiz Ferreira; e o corregedor-geral da Polícia Civil, Wanderson Chaves de Queiroz; além do presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Tocantins (Sindepol), Bruno Sousa Azevedo.