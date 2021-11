Processo Seletivo de Contratação Temporária do TJTO tem cronograma alterado

Devido à necessidade de finalização do processo de análise da documentação e reclassificação dos candidatos aprovados na Etapa 2 da contratação temporária de profissionais, foi publicado no Diário da Justiça desta segunda-feira (22) a alteração no cronograma de avaliações das documentações comprobatórias e comunicado de possível convocação de classificados na Etapa 1 para apresentação de documentos que comprovem a pontuação atribuída.

Segundo o Edital publicado hoje, os candidatos CLASSIFICADOS ETAPA 1 devem estar atentos a possíveis convocações no Diário da Justiça nos próximos dias.

Essa convocação poderá ocorrer, da maior para a menor nota, apenas nas comarcas ou cargos em que novas convocações se fizerem necessário, para permitir que sejam preenchidas as vagas e o cadastro reserva previstos no Edital nº 316 (DJ e nº 5.036).

Confira aqui o Edital n°132 com as alterações e comunicados

Confira o Edital n°121, de 28 de outubro de 2021, com o resultado definitivo da Etapa 1.

Para conferir o Edital nº 316, com as regras e vagas do processo seletivo, clique aqui.