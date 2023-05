Definidas as Quadrilhas Juninas que concorrerão no 31º Arraiá da Capital

Chegou a temporada de festas juninas e a Fundação Cultural de Palmas já definiu as quadrilhas que irão concorrer no 31º Arraiá da Capital, que acontece de 21 a 26 de junho no estacionamento do estádio Nilton Santos. Doze quadrilhas foram credenciadas para a Festança, sendo oito no grupo especial e 04 no grupo de acesso.

Uma das maiores festas juninas da região Norte do País, o Arraiá da Capital tem como principal atrativo o concurso de quadrilhas juninas, uma das mais importantes manifestações da cultura popular palmense. Sua realização tem como objetivo valorizar, apoiar e difundir a cultura regional. Todos os anos, grupos de diferentes regiões da cidade, formados por jovens de todas as idades, se unem para celebrar e dar vigor a essa festa.

Este ano, além das juninas dos grupos de Acesso e Especial, haverá também apresentações das quadrilhas do Projeto São João Bem de Berço, formado por crianças e adolescentes das escolas públicas de Palmas.

Programação Arraiá 2023

21/6: Concurso de Rainhas

22 a 25/6: Concurso das Quadrilhas Juninas

26/6: Apuração e premiação do concurso junino

Premiações

O 31º Arraiá da Capital concederá as seguintes premiações

Melhores Quadrilhas Juninas do Grupo Especial, Grupo de Acesso e Grupo Comunidade

Rainha, 1ª e 2ª Princesas do 31º Arraiá da Capital; Melhor Animador/Marcador;

Melhor Casal de Reis

Juninas concorrentes

Grupo Especial

Arrasta Pé do Liberdade

Cafundó do Brejo

Encanto Luar

Explosão Amor Caipira

Matutos da Noite

Pizada da Butina

Pula Fogueira

São João das Palmas

Grupo de Acesso

Estrela do Sertão Acesso Homologada

Fogo na Cumbuca Acesso Homologada

Fulô de Mandacaru Acesso Homologada

Nação Junina Acesso Homologada