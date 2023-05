Estado e entidades ambientais criam projeto para coleta de resíduo reciclável na Agrotins 2023

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), a Prefeitura Municipal de Palmas e órgãos ambientais realizaram nessa quarta-feira, 3, uma reunião para debater a implantação do projeto ambiental para coleta de resíduos recicláveis na Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2023). A feira com o tema Compliance no Agro ocorrerá de 16 a 20 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, na rodovia TO-050, saída para Porto Nacional.

Para o diretor de Planejamento Ambiental da (Semarh), Cláudio Carneiro Santana, este é um projeto antigo que será colocado em prática nesta edição da feira. “A ideia é propor o alinhamento ao tema da Agrotins Compliance no Agro, na gestão de resíduos para trabalharmos em conjunto nesta ação ambiental”, afirmou.

O gerente de projetos ambientais da prefeitura municipal de Palmas, Maxwel Gomes de Moraes, afirma que este é um projeto que incorpora ao programa Renova Palmas, que já vem sendo trabalhado pela gestão municipal. “A intenção é implantar 10 pontos de coletas para estarmos recebendo os resíduos durante a realização da Agrotins”, frisou.

Uma das representantes do Grupo de Mulheres do Brasil, Milene Souza, explicou que a intenção do projeto é integrar os órgãos e as entidades, para que juntos trabalhem em prol da sustentabilidade ambiental na Agrotins. “Esta é a primeira vez que estaremos trabalhando na feira, que já se tornou de grande proporção na exposição de produtos do agronegócio”, ressaltou.

Centro de Triagem

Segundo a analista de Sistemas da Seagro, Valéria Mota, a ideia dessa parceria é instalar um centro de triagem na feira para a realização da coleta seletiva. “O que buscamos é tornar os resíduos da Agrotins 100% recicláveis, destinando o lixo para o local adequado. Hoje, a reciclagem pode gerar renda para muitas pessoas, além de contribuir para o meio ambiente”, explicou.

Realização

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.

