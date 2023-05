Sesmu alerta sobre o número de acidentes fatais registrados no trânsito da Capital

Com o intuito de chamar a atenção da população sobre os altos índices de acidentes no trânsito, a Prefeitura de Palmas promove nesta sexta-feira, 5, às 8h30, na ETI Padre Josimo, localizada na Avenida 301 Norte (ACSU-NO 40), a abertura da campanha Maio Amarelo de 2023, que discute a temática “No trânsito, escolha a vida!”. Conforme os dados divulgados pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), entre janeiro e março deste ano, foram registradas cinco mortes por acidentes, no perímetro urbano da Capital. As informações são do Programa Vida no Trânsito (PVT) e a atualização dos números é feita pela Comissão de Gestão de Dados e Informações (CGDI) do programa.

Os números revelam que somente em janeiro, quatro pessoas perderam a vida nas vias municipais, tornando o mês mais letal até o momento. O outro óbito ocorreu no mês de março. O relatório de 2022 registrou um total de 61 mortes causadas por acidentes de trânsito na Capital, a maioria das vítimas está entre os motociclistas. No geral, o relatório aponta que a natureza dos acidentes no perímetro urbano envolvendo os veículos são causados por colisão, seguida por choque, atropelamento, queda e capotamento. Os principais fatores de risco são a alta velocidade e a combinação perigosa do uso de álcool e direção.

A superintendente de Trânsito e Transporte Municipal, Valéria Oliveira, ressaltou que as ações de elucidação são contínuas. “A conscientização é importante, pois no trânsito, diariamente, temos nossos papéis invertidos, seja como pedestres ou condutores. Não podemos normalizar perder as pessoas que amamos por uma simples distração e irresponsabilidade no trânsito. Reforçamos as ações educativas o ano todo. E a campanha conjunta do Maio Amarelo é mais um instrumento para que possamos debater as questões de mobilidade’’, destacou.

Comissão Intersetorial

Integram a Comissão Intersetorial a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Secretaria Municipal da Saúde (Semus), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-TO), Instituto Médico Legal (IML), Instituto de Criminalística, Polícia Civil do Tocantins e Corpo de Bombeiro.

Texto: Redação / Secom

Edição: Redação / Secom