Polícia Militar do Tocantins participa da Operação Caminhos Seguros, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

A Polícia Militar em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, em conjunto com as outras forças policiais do Estado, deu início nesta terça-feira (2) à Operação Caminhos Seguros, com o objetivo de intensificar o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, através da realização de ações educativas, preventivas e repressivas.

A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública – Senasp, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania – MDHC, e realizada nos 26 estados e no Distrito Federal, pelos órgãos de segurança pública de todo o país, especialmente da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Militares, Civis, Bombeiros, com apoio dos Conselhos Tutelares.

Fique atento e denuncie. As denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100, do Disque 191 e do 190 (canal local). São gratuitas e anônimas. Qualquer pessoa pode acionar os serviços.

Revisão Textual: Marcos Morais