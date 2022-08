Com suporte do Estado do Tocantins, tradição e presença numerosa de fiéis marcam mais uma edição do festejo de Nossa Senhora d’Abadia em Taguatinga

Por Secom

Fé, tradição, emoção e devoção marcaram a Missa dos Vaqueiros, que ocorreu neste domingo, 14, na cidade de Taguatinga, na região sudeste do Tocantins. O evento tradicional da cidade compõe a programação do festejo de Nossa Senhora d’Abadia, padroeira do município de Taguatinga e recebeu apoio do Estado do Tocantins, com recursos destinados e aporte das Forças de Segurança.

O festejo de Nossa Senhora d’Abadia, este ano, tem como tema “Mulher, grande é a tua fé”, que iniciou no dia 5 e segue até o dia 16 de agosto, quando os fiéis participam da missa dos romeiros finalizando a programação repleta de manifestações culturais tradicionais tocantinenses, como as Cavalhadas e a Missa dos Vaqueiros.

O Estado do Tocantins, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), destinou ao município de Taguatinga R$ 199.600,00, para ajudar na realização das festividades, que nos últimos anos não pode ocorrer por conta da pandemia provocada pela covid-19.

O secretário de Cultura e Turismo, Hercy Filho, comentou o quanto é importante essa participação e incentivo do Estado do Tocantins para manter a tradição cultural do povo tocantinense, fortificando o contexto social e a religiosidade de uma atividade genuinamente daqui. “A Sectur trata com incentivo as festas populares. Aquilo que é de tradição, que é da cultura popular, genuína de cada lugar, o Estado do Tocantins quer incentivar, quer participar. Então, nós contribuímos e destinamos o recurso para Taguatinga para o contexto de toda festa”, finalizou o secretário.

O prefeito de Taguatinga, Paulo Roberto Ribeiro, salientou que as Cavalhadas e o Cortejo de Nossa Senhora D’Abadia é uma manifestação centenária e que expressa os traços culturais do Estado do Tocantins. “É uma tradição que nossa comunidade tem há mais de 150 anos e a gente preserva para fortalecer cada ano mais”. Referente ao repasse estadual para a realização do evento este ano, Paulo Roberto destacou a importância para a preservação da cultura no município. “É importante que o Estado participe para que possamos manter viva esta tradição”. Um dos festejos mais tradicionais do Tocantins representa muito para Taguatinga, municípios vizinhos da região sudeste e todo o Estado do Tocantins. O pároco de Taguatinga, o padre Marcos Aurélio Alves Ramalho, ressaltou que a festa além de exaltar a religiosidade do tocantinense, mantém viva a tradição cultural de um povo fortificando-a para além da semana do festejo. “O nosso o Tocantins, assim como o nosso Brasil, tem as suas raízes agrárias, a vivência do homem do campo, do respeito com os animais e esse festejo, essas manifestações expressam a alma do nosso povo. É a devoção à Nossa Senhora, a presença da bandeira do Divino Espírito Santo tudo isso tem um significado muito grande, não só hoje, mas todos os dias, reforçou.

Depoimentos de devoção Após dois anos, vaqueiros, cavaleiros e amazonas subiram novamente no cavalo e seguiram o cortejo pela cidade até a praça da matriz, onde ocorreu a missa. Momento que vai ficar marcado para o Hamilton Cardoso Santos. Vaqueiro taguatinense, devoto de Nossa Senhora d’Abadia, participante da cavalgada desde os 12 anos, hoje aos 52, Hamilton afirmou que este ano a missa despertou um sentimento especial. “São 40 anos participando dessa festa, quando não teve nos anos anteriores foi muito ruim. Agora eu sinto uma emoção, pois Nossa Senhora me ajuda com tudo que preciso. Sou vaqueiro, sou de Taguatinga e abençoado, agora mais do que nunca”, expressou. O cortejo que seguiu pelas ruas da cidade estava sendo esperado por muita gente, fiéis que vieram de longe para participar do evento, como a dona Célia Rodrigues. Nascida em Taguatinga, mas morando há 50 anos em Goiânia, a tocantinense há cinco décadas participa da missa. Hoje, aos 68 anos, ela seguiu tradicionalmente o cortejo, a pé, acompanhando toda a missa depois de dois anos sem poder manifestar sua fé. “É tudo muito maravilhoso, uma benção que recebemos todo ano. Não ter nos anos anteriores me doeu, foi tenso para nós, fiéis, que estamos acostumados. Este ano está muito lindo”, afirmou Célia Rodrigues. Durante o festejo a cidade se prepara para receber os fiéis, seja com as ruas ornamentaras, com as casas de portas abertas para a passagem da santa ou os fiéis que acolhem as pessoa que vão apreciar a programação do festejo. A Nerentina Torres Pereira é mais uma fiel que acompanha toda a programação e faz questão de participar da Missa dos Vaqueiros, momento em que vem bem cedo para pegar o melhor assento, para esperar a chegada da imagem da Nossa Senhora D’Abadia e assim acompanhar toda a missa. “Eu sou taguatinguense, amo estar aqui, é uma missão minha e até quando eu for viva eu tenho que vir assistir essa missa”, ressaltou. Segurança O evento foi pensando ainda na seguridade dos fiéis, como nos dois anos anteriores a festividade foram suspensas, a Polícia Militar estima que esse ano passem pelo menos 10 mil pessoas durante a semana do festejo, sendo que na Missa dos Vaqueiros, a Polícia estima a presença de 1,5 mil. Segundo o major Leonardo Amorim Teixeira, que é comandante da Primeira Companhia da Polícia Militar de Arraias, que engloba oito cidades circunvizinhas, por conta da demanda foram acrescentados mais policiais para reforçar a segurança do evento. “São mais 40 homens para o festejo. Reforçamos a segurança e em campo atuamos em diversas frentes, como o batalhão ambiental, Rotam [Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas], Força Tática para dar mais tranquilidade para os fiéis e até agora não tivemos ocorrência”, afirmou o major. Nossa Senhora d’Abadia A ligação dos taguatinenses com Nossa Senhora d’Abadia é muito forte e ultrapassa as barreiras do tempo. Por se tratar de uma região próxima do estado da Bahia, o local, que no ano de 1834, ainda se chamava “travessia do brejo”, era ponto de travessia de muitos trabalhadores de fazendas, negociantes e comerciantes. Nesse período um dos negociantes, Francisco Lino de Souza, casou-se com a filha de um fazendeiro da localidade e foi ele que identificou a capela que havia no lugar, fazendo por meio desse espaço a fundação do povoado. Tendo, então, Francisco como seu fundador. Foi nesse contexto que o homem levou uma imagem de Nossa Senhora D’Abadia à capela para então ser a padroeira da região. O lugar veio ser denominado como Paróquia de Santa Maria de Taguatinga. A partir daí, os moradores do local fortificaram sua devoção a santa até a formação da cidade no ano de 1872, mantendo até os dias de hoje a fé e paixão pela padroeira de Taguatinga.