Estado concluiu serviços de infraestrutura em quatro trechos da região do Bico do Papagaio

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), tem concluído serviços de infraestrutura nesta semana, como é o caso da rodovia TO-201, ao longo dos 78,40 km de trecho entre Augustinópolis e Esperantina, onde foi realizado o serviço de tapa-buracos, finalizado já na segunda-feira, 14.

A Residência Rodoviária da Ageto de Tocantinópolis, que atende a região do Bico do Papagaio, também já concluiu os serviços de revestimento primário na TO-409, de Maurilândia ao entroncamento da TO-134 (Veredão), nos 20 km de extensão do trecho.

Outros trechos em que foram finalizados os serviços de roçagem mecanizada nas laterais das rodovias foram: TO-126, Tocantinópolis/Aguiarnópolis com 29 km de extensão; e rodovia TO-210, trecho de Tocantinópolis até o entroncamento com a BR-230, em um total de 17 km de extensão.

Estão com as obras em andamento os trechos de Axixá do Tocantins até Canto do Barreiro na TO-405, onde está sendo feito o revestimento primário nos 23 km de extensão. Na rodovia TO-134, de Angico a Luzinópolis, o serviço de tapa-buracos será realizado em um total de 25 km. Também está com obras de tapa-buracos o trecho da TO-201, entre Axixá do Tocantins e Sítio Novo do Tocantins, perfazendo um total de 14,50 km de extensão.

O coordenador da Residência Rodoviária de Tocantinópolis, Osvaldo Brito, ressalta que as ações de tapa-buracos contemplam importantes corredores rodoviários, que interligam diversas regiões tocantinenses. “Ao executarmos essas melhorias, fomentamos estrategicamente a produção agrícola, com rodovias em condições apropriadas para o seu escoamento”, afirmou.

“É importante lembrar que o serviço de roçagem é um serviço contínuo, e, quando um trecho é concluído, imediatamente outro é iniciado”, acrescentou Osvaldo Brito.

Neste período chuvoso, de acordo com o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues, na atual gestão do Governo do Tocantins, a Ageto tem priorizado os serviços de manutenção das rodovias para garantir a trafegabilidade, a segurança e a comodidade dos condutores de veículos, seja nas rodovias pavimentadas ou não pavimentadas. “Estamos conseguindo manter a trafegabilidade em todos os trechos da malha rodoviária estadual. Em dois deles, com desvio devido ao tipo de dano ocasionado à via, que só tem como reparar no período de estiagem”, declarou.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate