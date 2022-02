Josi Nunes participa de comemoração do aniversário da UnirG em dia de homenagem a seu pai Jacinto Nunes

Texto: Secom/Prefeitura de Gurupi

A Universidade de Gurupi – UnirG celebrou neste sábado, 19, a comemoração dos 37 anos da instituição e promoveu em parceria com a Prefeitura de Gurupi, um evento recheado de atividades voltadas para a comunidade, o “Reunirg”. A Prefeita Josi Nunes participou das festividades, que contou com homenagem a seu pai e ex-prefeito da cidade, Jacinto Nunes da Silva, fundador da UnirG.

A solenidade iniciou com a inauguração da nova fachada do Campus localizado no bairro Parque das Acácias, que agora se chama Campus Jacinto Nunes da Silva, em homenagem ao ex-prefeito e pai da atual prefeita Josi Nunes. Foi ele que, em 1982, firmou um acordo com o governador do Estado para instalação da faculdade, para que os gurupienses não mais tivessem que deixar a cidade para cursar o ensino superior em outras cidades.

A Unirg é atualmente, é a maior instituição pública municipal de ensino superior da região e conta com mais de 4 mil alunos, cerca de 230 professores e 416 servidores do quadro técnico-administrativo, e já formou mais de 31 mil profissionais.

Para a prefeita Josi Nunes, foi um momento de muita emoção, pela instituição fazer parte da história da família. “Estou muito feliz e emocionada. Em meu nome e da minha mãe Dolores Nunes e de toda a família, agradeço a homenagem ao meu pai Jacinto Nunes, que hoje dá nome a este Campus da UnirG. Meu pai em 1982, fez um compromisso em palanque que construiria uma instituição de ensino superior, e em 1985 criou a FAFICH, hoje UnirG. Eu sou professora dessa casa, participei de toda a sua história e hoje estou aqui como prefeita inaugurando a nova fachada que homenageia meu pai”, relatou.

A prefeita afirma ainda que a homenagem a fez viajar no tempo e lembrar da luta que foi a criação da faculdade. “A Fundação foi criada em 1985 e eu entrei na instituição no mesmo ano como professora. Passa um filme na minha cabeça sobre a luta lá no início, foram muitas dificuldades e desafios, mas havia uma união muito grande entre a gestão e a comunidade, todos envolvidos nesse processo. É uma emoção muito grande, pois esta instituição foi o maior legado deixado por meu pai em sua gestão, só tenho a agradecer em nome de toda a família”, afirmou.

A programação contou com mais inaugurações, entre elas, da brinquedoteca da UnirG, que é um espaço para atender crianças de 04 a 06 anos de idade, filhos de acadêmicos e servidores, com atividades lúdicas, além de ser um espaço de formação inicial para graduandos em pedagogia e formação continuada para profissionais do magistério. Também foram inauguradas coberturas de passarelas que ligam os blocos do Campus, oferecendo mais conforto e segurança ao transitar pela estrutura. Também foram entregues as novas cadeiras do auditório para eventos do Campus.

Reunirg

Dentro da programação, professores e acadêmicos de diferentes cursos da UnirG ofereceram variados atendimentos gratuitos à comunidade nas áreas de saúde, educação, atividades esportivas, palestras, oficinas, além de atividades recreativas para crianças. O Sebrae Gurupi e empresas parceiras também atenderam à população. A Prefeitura de Gurupi também foi parceira na ação.

Para a reitora da UnirG, Sara Falcão, a instituição celebra seus 37 anos em um grande momento de desenvolvimento da universidade. “É um momento muito especial onde estamos em expansão, processo de revalidação de diplomas emitidos no exterior, estamos trazendo para Gurupi o curso de medicina veterinária, e levando para Paraiso do Tocantins os cursos de enfermagem, fisioterapia e farmácia, todos para o próximo semestre, e criando o projeto Reunirg que é esta ação de atendimentos de saúde, jurídico, de beleza, brinquedos para as crianças, para que a comunidade desfrute de tudo que a instituição tem a oferecer”, comentou.

O presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda, também destacou a importância de a comunidade em geral participar das comemorações de aniversário. “Estamos fazendo esta festa para a comunidade e em conjunto com a Prefeitura e outros parceiros, resolvemos fazer uma programação aberta para a população, onde prestamos nossos serviços para a comunidade. Como a UnirG é do povo, nada mais justo que eles desfrutem da comemoração e dos serviços que a universidade proporciona”, destacou.

Presenças

Estiveram presentes o vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, além de secretários municipais e os vereadores Zezinho da Lafiche, Ivanilson Marinho, César da Farmácia, Leda Perini, Paulo César (PC), Colemar da Saborelle e Jair do Povo.