Estabelecimentos credenciados no Programa Restaurante Popular atenderão nos dias 6 e 13 de outubro

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) em articulação com os estabelecimentos credenciados no Programa Restaurante Popular definiu que, especificamente, nos dias 6 e 13 de outubro, datas posteriores ao feriados de Aniversário do Tocantins (5 de outubro) e da Padroeira do Brasil (12 de outubro), será feito atendimento normal nestes locais aos usuários cadastrados no programa.

Conforme justifica a coordenação do programa, mesmo com o Decreto Nº 2.421 publicado no Diário Oficial do Município Nº 3.315 da última segunda-feira, 2, que estabelece ponto facultativo nestes dias, e portanto, provocando uma redução expressiva no fluxo de usuários, é importante disponibilizar àqueles usuários cadastrados que mantêm a mesma rotina de trabalho o acesso a alimentação de qualidade, a baixo custo, que são os objetivos do programa Restaurante Popular.

Outros serviços

Os serviços de interesse público da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes) funcionarão em regime de plantão, como os Conselhos Tutelares (atendimento 24 horas) e serviço de Plantão Social (regime das 7 da manhã às 19 horas).

Telefones úteis

Serviço Plantão Social – (63) 99237-5282

Conselho Tutelar região norte – (63) 99210-5134

Conselho Tutelar região central – (63) 99210-4982

Conselho Tutelar região sul I – (63) 99210-5185

Conselho Tutelar região sul II – (63) 99210-5111