Chuva e ventos em Lajeado melhora o clima do município

Por Romilton Messias / Folha do Tocantins

Chove em Lajeado do Tocantins. Nesta quarta-feira, 04, no período da tarde o município recebeu a primeira chuva do mês de outubro. Poucos minutos de chuva e o céu nublado – melhorou o ar e as condições do clima no município. Isso devido a acentuada queda da pressão atmosférica e de fortes correntes de ar quente e úmido que chegam ao Tocantins. Estas áreas de instabilidade vão se organizar como uma frente fria associada a um ciclone extratropical.

Em quase todo o Tocantins, o sol predomina e não chove.

Porém, a previsão do Climatempo afirma também que no Sul do Tocantins, os municípios têm o dia de sol forte, mas com pancadas de chuva isoladas à tarde ou à noite.

O sol aparece forte na Região Norte do Brasil, o ar seco predomina em grande parte dos Estados, inibindo o crescimento de grandes nuvens e a ocorrência de chuva.