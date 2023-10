Unitins lança edital do Vestibular 2024/1 com 680 vagas em 17 cursos de graduação

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) publicou nesta quarta-feira, 4, o Edital do Vestibular 2024/1 com 680 vagas divididas entre os 17 cursos de graduação presenciais ofertados pela Instituição em seus cinco câmpus, sendo 40 vagas para cada curso. As inscrições estarão abertas no período de 9 de outubro a 8 de novembro e a taxa custa R$ 120,00. O edital e cronograma completos podem ser acessados aqui.

Os candidatos podem solicitar isenção da taxa de inscrição, conforme critérios e cronograma do edital. As 680 vagas são ofertadas na modalidade de Ampla Concorrência e possuem reserva de 50% para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Os cursos da Unitins são presenciais e gratuitos. Os candidatos podem pleitear vagas para os seguintes cursos:

Câmpus Araguatins

Letras e Pedagogia.

Câmpus Augustinópolis

Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Medicina.

Câmpus Dianópolis

Administração, Ciências Contábeis e Direito.

Câmpus Palmas

Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Câmpus Paraíso

Ciências Contábeis, Direito e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

É importante que o candidato confira o turno do curso que escolher e leia atentamente as informações que constam no edital disponível na página do certame (acesse aqui). As provas estão marcadas para o dia 3 de dezembro e os candidatos podem escolher realizar a prova em qualquer um dos municípios que possui Câmpus da Unitins – Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso, além do município de Araguaína, local de prova disponível exclusivamente para os candidatos do curso de Medicina.

O reitor da Unitins, professor Augusto Rezende, destaca que “a Unitins abre mais um vestibular para os cursos presenciais, um processo seletivo muito esperado por quem busca ingressar em um curso superior e gratuito. Finalizamos ontem as inscrições para o vestibular dos cursos da modalidade EaD, do projeto TO Graduado, e hoje lançamos o certame dos cursos presenciais ofertados nos nossos câmpus, validando e consolidando um dos principais compromissos da Unitins e do Governo do Tocantins, que é levar ensino superior gratuito e de qualidade de Norte a Sul do Estado”.

