Avenida LO-09 recebe recapeamento nesta segunda-feira, 13

Autor: Juliana Matos | Publicado em 13 de março de 2023 às 10:31

A Avenida LO-09 está recebendo melhorias na sua infraestrutura viária. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), a avenida recebe nesta segunda-feira, 13, recapeamento com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) no segmento entre a rótula da NS-01 e o cruzamento com a Av. Teotônio Segurado. O trecho é sinalizado com cones e placas para abertura e sinalização de faixas enquanto máquinas e trabalhadores realizam a aplicação do material.

Além disso, segundo a Superintendência de Obras Viárias, melhorias estão sendo feitas em vias não pavimentadas do Setor Universitário, Santa Fé e Quadra na Arso 63 (607 Sul). Outras equipes trabalham, ao longo do dia, na recuperação de asfalto com rupturas nos seguintes pontos: Av. NS-01, NS-02, LO-04, LO-09, Av. Parque e quadras Arne 74 (606 Norte), Arno 42 (405 Norte), ACNO 1 (103 Norte), Arse 21 (204 Sul), Arse 61 (604 Sul) e Arso 54 (509 Sul).

Outros setores também atendidos são o Jardim Aureny III e Sonho Meu. Em 2022, foram realizados 633 atendimentos de tapa-buracos a partir de pedidos diretos de moradores e comerciantes à Seisp. Basta ligar para (63) 3212-7404 das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.