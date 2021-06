Jalapão: bombeiros militares de olho nas queimadas e apoio na Etapa Tocantins do Rally dos Sertões

Uma equipe de bombeiros militares está desde esta segunda-feira, 14, na cidade de São Félix do Tocantins, na Região Leste do estado, dando suporte operacional de prontidão para atendimento pré-hospitalar no 7º Rally dos Sertões e com foco na prevenção e combate às queimadas.

O evento esportivo, 7º Rally dos Sertões, já está em andamento e os competidores chegam nesta quarta-feira, 16, de Luís Eduardo Magalhães – BA, e saem na quinta, 17, retornando para Luís Eduardo.

Contudo, os militares vão permanecer em São Félix até o fim do período de estiagem, já que outras atividades deverão ser executadas no período, com foco na comunidade. Inclusive, vão fazendo a prevenção aos incêndios florestais naquela região.

Outra atividade a ser executada pelo grupamento é a ministração de palestras a crianças e adolescentes com idades entre 09 e 15 anos, nos dias 16 e 17, com os temas Primeiros Socorros e Acidentes Domésticos.