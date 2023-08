Equipe técnica da Seagro visita cooperativa de produção de cacau na Bahia

Com o objetivo de conhecer a cadeia de produção do cacau em sistemas agroflorestais livres de desmatamento, o secretário Jaime Café e uma equipe técnica da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) representando o Governo do Tocantins, participaram na última sexta-feira, 18, de uma visita técnica as instalações da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores de Cacau Ltda – COOPERCACAU1000, sediada no Município de Riachão das Neves, na Bahia.

“A convite da cooperativa nós viemos conhecer o projeto de produção de cacau no cerrado, com variedades que podem ser produzidas e pleno sol resistentes a essa temperatura do cerrado com menos incidências de pragas que poderiam prejudicar a produção. Vimos de perto às atividades relacionadas à restauração ecológica de áreas degradadas, com a sustentabilidade da produção, conservação e a inclusão social resultante das políticas públicas adotadas para a restauração do cerrado e a recuperação das áreas degradadas, gerando emprego e renda, em especial, para a agricultura familiar”, explica o Secretário Jaime Café.

Durante a visita a equipe conheceu as dependências do escritório de gestão de fazendas do grupo que além de grãos, cultiva banana para exportação e cacau do cerrado. Com plataforma em construção para produção de mudas de alta tecnologia, com clones adaptados as condições edafoclimáticas da região do oeste da Bahia, a cooperativa encontrou um modelo que alinha stands de plantas intensos, com irrigação, adubação, manejo e podas. Criando condições para desenvolvimento dos frutos em períodos chuvosos e a colheita no período seco, cortando propagação das pragas que prejudicaram o negócio do cacau brasileiro (vassoura de bruxa – Crinipellis perniciosa).

Além da apresentação do projeto e alinhamento de proposta de parceiras com Governo do Tocantins, por meio da Seagro, a equipe pode conhecer os campos de melhoramento genético, viveiros e campos experimentais da empresa. “Foram apresentadas as estratégias de desenvolvimento do negócio que hoje conta com muitas parcerias, incluindo a Cargill como a principal compradora das commodities a ser produzida pela região. Atualmente o Brasil, que já foi o maior produtor do mundo, participa com apenas 4 % da produção de cacau, em virtude de problemas sanitários. A África com conglomerado de países responde por mais de 60% do mercado”, explica o engenheiro agrônomo da Seagro, Kin Carlos Gomides.

A remuneração do cacau atualmente supera os duzentos reais por arroba. O que permite aos agricultores rentabilidade interessante mediante ao capital investido. “Em termos climáticos a aposta dos técnicos da cooperativa para o Tocantins seria nas regiões com déficit hídrico maior, sudeste e sul, incluindo o perímetro irrigado de Manoel Alves, visto que a cultura necessita de período seco para quebra do ciclo de doenças e concentração da produção. Porém os sistemas de cultivo deverão ser irrigados, nesse modelo preconizado de cacau de cerrado, devido a outras tecnologias empregadas”, finaliza o engenheiro.