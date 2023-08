Definidos os campeões das regionais Meio Norte e Norte da maior competição de futebol amador do país, promovida pelo Governo do Tocantins

O fim de semana foi decisivo pelas regionais do Copão Tocantins, competição de futebol amador promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude. Wanderlândia garantiu o título de campeão do Copão Norte, enquanto JAC Araguanã se consagrou vice-campeão. Já no Copão Meio Norte, Palmeirante e Magnus Guaraí se tornaram respectivamente, campeão e vice-campeão. As quatro equipes estão garantidos na fase estadual.

O secretário Executivo dos Esportes e Juventude, Atos Gomes, destacou a importância e o incentivo do Governo do Tocantins com a realização de competições como o Copão Tocantins. “Tudo isso só está acontecendo graças ao empenho do governador Wanderlei Barbosa que é um desportista. Hoje valorizamos essas práticas esportivas, não só o futebol, mas todas as vertentes, todas as modalidades”, disse.

No último jogo do triangular final do Copão Meio Norte, Palmeirante venceu a Sociedade RK por 4 a 2 e garantiu o título no estádio Beira Rio. Já Magnus Guaraí garantiu o vice-campeonato pelo saldo de gols. O prefeito de Palmeirante, Raimundo Brandão, destacou o incentivo concedido pelo Governo do Tocantins ao futebol amador. “Gostaria de agradecer ao governador Wanderlei Barbosa e ao secretário Elenil da Penha e dizer que esse investimento é um dos melhores que o Estado do Tocantins pode fazer pela nossa juventude, investindo naqueles que vão representar no futuro bem próximo”, disse o gestor que também atuou como jogador na decisão da regional.

No próximo fim de semana, em Porto Nacional, será definido o último campeão do Copão Centro. Até o momento, também já foram definidos os campeões do Copão Sul (Maxzen Futebol Clube), Copão do Bico (Praia Norte), Copão Sudeste (Almas Futebol Clube), Copão Jalapão (Seleção de Santa Teresa) e Copão do Vale (Ibis Paraíso).

Copão Tocantins

No fim de semana, também teve início a fase estadual do Copão Tocantins com a partida entre a Seleção de Paranã e Maxzen Futebol Clube, em Paranã. As regionais reuniram 168 equipes. O estadual será formada por 16 equipes. As tabelas completas com os resultados e informações gerais sobre a competição podem ser conferidas no site da Secretaria dos Esportes e Juventude (www.to.gov.br/seju).