Com foco no combate à violência doméstica e ao feminicídio, Forças de Segurança e parceiros deflagram “Operação Shamar” nesta semana

No mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, as forças de segurança do Tocantins deflagram, a partir da próxima segunda-feira, 21, a Operação Shamar, que segue até o dia 15 de setembro, abrangendo todos os 139 municípios, visando o combate ao feminicídio e violência doméstica e familiar. As ações previstas na Operação Shamar foram apresentadas na manhã desta sexta-feira, 18, em solenidade no Palácio Araguaia. Na ocasião, as forças de segurança e os órgãos parceiros assinaram uma Portaria Conjunta formalizando a deflagração da operação Shamar.

Promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), sob a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Diopi/Senasp), a Operação Shamar compreende um esforço do Governo do Tocantins em viabilizar atuação integrada e harmônica entre as forças de segurança do Estado, a fim de otimizar o empenho de recursos e aumentar a capacidade de resposta às demandas por segurança. As ações serão coordenadas pelo Sistema Integrado de Operações (SIOP), vinculado à Superintendência de Segurança Integrada da Secretaria da Segurança Pública (SSI/SSP-TO).

Estão previstas para ocorrerem durante o período da Operação, ações educativas, preventivas, ostensivas e repressivas; ampliação de investigação de crimes de violência doméstica e feminicídio; reforços de efetivo às Delegacias da Mulher (DEAMs) e/ou envio de equipes das DEAMs para atuar em outras localidades, no sentido de promover um atendimento mais célere e especializado; contabilização do volume de procedimentos instaurados e concluídos, bem como prisões em flagrantes, pedidos de medidas protetivas e outros indicadores da violência doméstica contra a mulher no Estado.

O secretário da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), Wlademir Mota Oliveira, reforçou o compromisso da pasta em colaborar para que os índices de violência contra a mulher sejam reduzidos no Estado. “Nesse período vamos dar uma maior ênfase no trabalho que já realizamos, com o apoio do Ministério da Justiça para que possamos reduzir cada vez mais, os números de feminicídios, de lesões corporais e todo tipo de violência com a mulher”, destacou.

Fazem parte da Operação Shamar no Tocantins a Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar, Secretaria da Cidadania e Justiça, Secretaria da Mulher e Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais.

Forças de Segurança

O delegado geral da Polícia Civil, Claudemir Luiz Ferreira destacou que o Tocantins é exemplo no que diz respeito ao atendimento especializado às mulheres vítimas de violência. “Aqui no Tocantins a gente já se atenta a essa problemática, o Estado se destaca no atendimento especializado às mulheres vítimas de violência. Temos um Central de Atendimento à Mulher 24h, três Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher e 11 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher e Vulneráveis. A Polícia Civil do Tocantins está atenta e já vem participando de diversas ações, a Shamar se inicia na próxima semana, mas já estamos com ações do Agosto Lilás”, destacou.

“Não tenho dúvidas que será uma operação exitosa porque temos profissionais que farão o possível para que isso ocorra. Há cinco temos a Patrulha Maria da Penha que atua em casos de violência doméstica e, ao longo desses anos, nós atendemos mais de 5 mil mulheres vítimas. Então, a gente entende que essa integração proporcionará ainda mais proteção às mulheres”, destacou o comandante-geral da PM, Coronel Márcio Barbosa.

Ao assinar a Portaria Conjunta, o secretário da Cidadania e Justiça, Deusiano Amorim destacou que a Polícia Penal realiza “monitoramento total dos casos que envolvem a violência doméstica. A participação da Polícia Penal é muito importante e estamos à disposição para reduzir esses índices de criminalidade contra mulheres.”

Luta feminina

A secretária dos Povos Originários e Tradicionais, Narubia Silva Werreria, destacou o compromisso da gestão estadual no combate à violência contra a mulher. “O Tocantins é diverso, as nossas raízes indígenas e tradicionais precisam do Estado, é a população mais vulnerável. Com relação às mulheres, são as vulneráveis entre as vulneráveis. Então finalmente essas mulheres estão ecoando suas vozes e o clamor chegando ao poder público”, ressaltou.

secretária da Mulher, Berenice Barbosa, ressaltou que anseia pela erradicação da violência contra a mulher no Estado. “É necessário que a gente se una e que todos os esforços se concentrem no combate à violência contra a mulher. Sou ousada em dizer que o Tocantins será reconhecido com status zero em feminicídio. Com essa união de forças, certamente alcançaremos esse resultado”, destacou.

A delegada titular da 1ª DEAM Palmas, Suzana Fleury Orsine, ressaltou a importância de ações de conscientização que acabam contribuindo para o aumento das denúncias. “A gente entende que o aumento do número de registro de ocorrências é por causa das ações preventivas que estamos realizando, principalmente quando a gente intensifica as nossas ações de prevenção como Polícia Civil e juntamente com a rede de proteção à mulher”, finalizou.