Encontro na Casa do Empreendedor discute a implantação do Parque Tecnológico de Palmas

Por Secom

Com o intuito de promover troca de conhecimento e criar um ambiente propício para novos negócios em Palmas, ocorreu na segunda-feira, 05, mais um encontro de startupeiros no Tocantins, organizado pelo grupo Jalapão Valley Talk. O encontro teve como temática a implantação do Parque Tecnológico do Tocantins e foi realizado na sala de treinamento da Casa do Empreendedor.

O professor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins, Márcio Silveira, fez a apresentação do projeto que promete ser o início de uma revolução tecnológica, com a multiplicação do conhecimento e inovação no Estado. “O projeto já está pronto, vai ser uma cidade dentro da maior cidade do Tocantins, que é Palmas, instalado em uma área de dois mil metros quadrados. Um espaço que integrará o setor público e privado para trabalharem com inovação e projetos transformadores,’’ destacou Silveira.

O diretor de startrap da Associação dos Jovens Empresários e Empreendedores do Tocantins (AJEE – TO), Bruno Vima, ressaltou que a discussão é importante para que os membros da comunidade empreendedora conheçam sobre o projeto que será um marco para o mundo dos negócios no Estado. “Os encontros mensais que acontecem aqui, na Casa do Empreendedor, são muito importantes para fortalecer nossa comunidade e o nosso ecossistema de startup que ainda está em desenvolvimento”, disse.

A estrutura do Parque está sendo implementada nas proximidades da Universidade Federal do Tocantins e da Fundação Universidade do Tocantins (Unitins). A área escolhida fica próximo ao anel viário que liga a ponte Fernando Henrique Cardoso à TO-080. A expectativa é que até o final do ano sejam iniciadas as obras de infraestrutura na localidade.

Grupo

Os encontros do grupo acontecem mensalmente, sempre na primeira segunda-feira do mês, às 18h30, na Casa do Empreendedor, localizada na 104 Norte, na rua atrás da sede administrativa da Prefeitura de Palmas, na Avenida JK.

Os startupeiros no Tocantins se organizam em quatro comunidades, sendo que a Jalapão Valley a rede de cooperação entre atores, interconectados e interdependentes, responsáveis pelo fomento da inovação e empreendedorismo na região Central do Estado. As demais comunidades são: Startup Tocantins (região Central do Tocantins), 153 Valley (região Sul do Tocantins) e Chambary Valley (região Norte do Tocantins).