Prefeitura de Palmas decreta ponto facultativo na sexta-feira, 9

Por Assessoria

A prefeita Cinthia Ribeiro decretou ponto facultativo para os servidores municipais na próxima sexta, 9. A decisão publicada na edição de n° 3057 do Diário Oficial do Município (Dom) desta nesta terça-feira, 05, acontece em razão do feriado nacional da Independência do Brasil, celebrado nesta quarta, 7, e do feriado da Padroeira do Estado, a Nossa Senhora da Natividade, comemorado nesta quinta, 8.

Conforme o decreto assinado pela chefe do executivo, a normativa não se aplica aos serviços considerados essenciais, como da área da saúde, limpeza urbana, infraestrutura e iluminação pública, unidades educacionais da rede Municipal de Ensino, atendimento nos conselhos tutelares e outros órgãos ligados ao serviço social, que trabalham em caráter de plantão.

Resolve Palmas

As três Unidades do Resolve Palmas, localizadas na Avenida JK, em Taquaralto e no Shopping Capim Dourado, também estarão com o atendimento ao público suspenso conforme o Decreto da Prefeitura. O expediente nas unidades do órgão volta ao normal na segunda-feira, 12.