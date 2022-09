Em Gurupi momento cívico reúne famílias e comunidade escolar

Texto e Fotos: Fabíola Sélis – Ascom Semeg

Em Gurupi a programação de 07 de setembro deste ano contou com atividades simultâneas nas escolas da rede municipal de ensino. Esse novo formato, proporcionou momentos cívicos em vários pontos da cidade.

No setor Nova Fronteira a comunidade assistiu de perto a primeira apresentação dos alunos e professores do Centro Municipal de Educação Infantil Senador João Ribeiro. Com o tema ‘Meio Ambiente’ a escola mostrou a importância da reciclagem e do cuidado com o lugar onde vivemos. Um dia especial para a autônoma Tabita Pereira e o filho Natanael, de 02 anos. “Eu gostava muito quando era criança e agora tá sendo um privilégio carregar meu filho e já colocar isso no coraçãozinho dele de amor à pátria”, contou.

A comunidade do setor Campo Bello acompanhou o desfile do Centro Municipal de Educação Infantil Oneide de Souza Coelho junto com a Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães. As equipes escolares das unidades percorreram algumas ruas do setor, ao som da fanfarra, e destacaram a história de Gurupi, contando a evolução da cidade com a chegada da Faculdade de Ciências Humanas de Gurupi (FAFICH), hoje UnirG – Universidade de Gurupi. Em uma ala, a família da Prefeita Josi Nunes também foi homenageada.

“Fico feliz de acompanhar esse trabalho das escolas e também de ver a apresentação de obras importantes que meu pai realizou quando ele foi prefeito de Gurupi e que repercutem até hoje. Para mim, o maior legado do meu pai foi a UnirG, onde mais de 30 mil pessoas já transformaram suas vidas por meio da educação”, comentou Josi Nunes.

“O sentimento é de gratidão neste momento em ver pais, alunos, professores envolvidos numa comemoração importante. Além disso, desfilar nas ruas do bairro, perto da escola, é uma maneira de mostrar a importância da comunidade, que eles também fazem parte da escola”, comentou José Filho de Souza, diretor da Escola Doutor Ulisses Guimarães.

Já no CEMEI Tânia Maria Marinho Scotta os alunos fizeram um momento cívico dentro da unidade. No meio do pátio, o espaço foi decorado para realizar as apresentações dos alunos, que aprendem desde cedo a valorizar o lugar onde vivem: a cidade, o estado e o país. “O resumo dessa festa, marcada pelo amor à pátria, é a certeza de dever cumprido. Nós vimos profissionais da educação, alunos, pais todos empenhados em fazer um grande evento e fizeram. O grande diferencial em 2022 foi fazer com que todos aprendessem um pouco mais sobre a história da nossa cidade”, ressaltou Davi Abrantes, Secretário de Educação do Município.

Ainda na terça-feira, dia 06, o Centro de Educação Municipal Infantil Raimunda Regino iniciou as atividades de comemoração ao 07 de setembro com desfile pelas ruas do bairro, onde fica a escola. A concentração foi na praça do setor contando com a participação da fanfarra do Colégio Militar Presidente Costa e Silva.

O comerciante Gilvan Coelho, fez questão de prestigiar o desfile que aconteceu no bairro onde mora. “Pra mim o desfile desse jeito foi muito melhor, inclusive para as crianças que são muito pequenas e essa é uma data muito quente e aí não demora muito e as pessoas do bairro não precisam sair do lugar pra assistir”, comentou.