Encerramento da temporada 2023 do projeto Esporte Verão será marcado por lazer e entretenimento em três praias do Tocantins

O circuito esportivo itinerante desenvolvido pelo Governo do Tocantins, o projeto Esporte Verão, percorrerá mais três praias tocantinenses nos dias 29 e 30 de julho. A Praia Deserta, em Rio dos Bois, receberá as disputas do beach soccer. Já a Praia da Raposa, em Tupiratins, contará com as partidas do futevôlei, enquanto a Praia dos Borges, em Novo Acordo, terá em sua programação o vôlei de praia. Além disso, serão realizadas atividades esportivas de recreação com o beach tennis e o frescobol.

Em Novo Acordo, paralelo ao Esporte Verão, será realizado o Campeonato Tocantinense Escolar de Vôlei de Praia nas categorias sub-15 e sub-18 no feminino e masculino. A competição é uma realização da Federação Tocantinense do Desporto Escolar (FTDE) e é voltado para alunos das redes públicas e privada. As duplas podem ser formadas por estudantes de diferentes instituições de ensino. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de julho pelo e-mail: [email protected].

A primeira edição do projeto Esporte Verão já desembarcou na Praia do Dominguinhos (Paranã), Praia da Fofoca (Pau D’Arco), Praia da Gaivota (Araguacema), Praia da Ilha (Caseara), Praia de Luzimangues (Porto Nacional), Praia Mirassol (Miracema) e na Praia da Ponta (Araguatins).

As programações contam com o apoio da Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFv) e da Federação Tocantinense do Desporto Escolar (FTDE). Além de troféus para campeão e vice-campeão de cada modalidade, serão distribuídas premiações em dinheiro.

