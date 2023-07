Casa de Cultura Professora Maria dos Reis em Taquaruçu passa por reforma

A Fundação Cultural de Palmas iniciou esta semana a reforma do prédio da Casa de Cultura Professora Maria dos Reis, em Taquaruçu. Em razão da obra, as matrículas dos cursos de iniciação às artes do Centro de Criatividade realizadas no local serão adiadas para o final de agosto, com início das aulas em setembro.

Dentre as ações que serão realizadas na reforma estão a manutenção do telhado, forro, pintura interna e externa, adequação das instalações elétricas, reparo de paredes e serviço de instalação de quadros brancos nas salas de aula. O valor estimado para execução é de R$100 mil, podendo sofrer alterações de valor conforme o andamento e complexidade da execução dos serviços.

Casa de Cultura Professora Maria dos Reis

Localizada na Praça Joaquim Maracaípe, a Casa de Cultura Professora Maria dos Reis é um equipamento de cultura da Fundação Cultural de Palmas (FCP) no Distrito de Taquaruçu. No local são ofertados cursos de iniciação às artes nas áreas de música, dança, teatro e artes visuais no projeto Centro de Criatividade, além de Biblioteca Pública.

Reformas

Além da Casa de Cultura Professora Maria dos Reis, a FCP está concluindo a reforma do Museu Casa Suçuapara no Parque Cesamar e do anexo que abriga o Patrimônio Histórico. No local estão sendo realizados serviços de remoção do telhado para adequação da estrutura de madeira e substituição de telhas, impermeabilização e controle de pragas, pintura interna e externa. Também está sendo efetuado adequação das luminárias e instalações elétricas, reparos nas esquadrias (portas e janelas) e adequação e regularização do contra piso do calçamento externo.

Também será iniciada em agosto a reforma no Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém. Outra obra com recurso já autorizado com previsão de execução neste semestre é a reforma do Teatro Fernanda Montenegro, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.