Governo do Tocantins decreta pontos facultativos na segunda e terça de Carnaval; dias 28/02 e 01/03

Texto: Secom/Governo do Tocantins

Os próximos dias 28 de fevereiro e 1º de março, segunda e terça-feira de Carnaval, serão pontos facultativos para o serviço público estadual do Tocantins. O Decreto nº 6.409, assinado pelo governador em exercício, Wanderlei Barbosa, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição dessa sexta-feira, 18.

Os pontos facultativos não se aplicam aos serviços essenciais como saúde e segurança, que já atuam em caráter de plantão. O expediente nas repartições públicas volta à normalidade na quarta-feira, 2 de março, a partir das 8 horas.

“Que os nossos servidores aproveitem esse tempo com a família, mantendo todos os cuidados de saúde, não promovam aglomerações, cuidem de si e dos seus, e se forem viajar, muito cuidado nas estradas. Descansem e renovem suas energias para quando retornarem ao trabalho continuarem prestando um serviço de excelência para o cidadão tocantinense”, ressalta o governador Wanderlei Barbosa.