Em Araguaína, Governador Wanderlei Barbosa visita obras do HGA e assina Ordens de Serviços para construção de novos espaços em unidades escolares

Por Vania Machado / Edição: Cláudia Peixoto / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

25/03/2022 – Publicado às 05h48

A Visita às obras que estão sendo realizadas nas áreas de saúde e educação, inauguração de novos espaços em unidades escolares, entrega do programa Mais Genética para produtores, dentre outras ações, fazem parte da agenda do Governador Wanderlei Barbosa, em Araguaína, nesta sexta-feira, 25, e neste sábado.

A agenda iniciará na sexta-feira, 25, às 8 horas, com a inauguração do Espaço Maker e uma visita às obras do Colégio Estadual Ademar Vicente Ferreira Sobrinho. Às 9 horas, ocorrerá a cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço para construção do refeitório e reforma do Centro de Ensino Médio Benjamim José de Almeida. Além disso, o Governador assinará o Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e o Corpo de Bombeiros para implementação da metodologia militar na Escola Estadual de Tempo Integral Jardenir Jorge Frederico, localizada no Setor Urbanístico.

No período vespertino, às 14 horas, no Hospital Dom Orione, ocorrerá a assinatura do Termo de Credenciamento da unidade hospitalar para prestação de serviços ao Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins (Servir). Às 15 horas, o Governador Wanderlei Barbosa realizará visita às instalações do Hospital Regional de Araguaína (HRA). Às 16 horas, visitará as obras de reforma do antigo Hospital São José, onde será implantada uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, cujo investimento é de mais de R$ 3,6 milhões.

Às 18 horas, no Auditório da Associação Comercial de Araguaína (Aciara), o Governador Wanderlei Barbosa reúne-se com empresários, oportunidade em que apresentará o projeto de recuperação da TO-422, que é a via de acesso ao distrito industrial da cidade.

No sábado, 26, às 9 horas, o Governador Wanderlei Barbosa fará uma vistoria às obras do Hospital Geral de Araguaína (HGA), que se encontra com 24,8% já executada. O investimento total é de mais de R$ 160,8 milhões. Quando finalizado, o HGA contará com 400 leitos, uma unidade de pronto-socorro com capacidade de atendimento diário para mais de 150 pessoas, entre outras dependências.

A agenda em Araguaína será encerrada com uma reunião às 10 horas, no auditório do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), onde haverá entrega de kits do programa Mais Genética para Inseminação Artificial de Tempo Fixo (IATF), destinado a gado de corte e de leite, contemplando pequenos e médios pecuaristas. Além disso, será realizada uma apresentação do programa de crédito fundiário que o Governo do Tocantins está implementando no Estado. A reunião contará com a presença de produtores e técnicos da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e do Instituto do Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins).