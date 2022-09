Multidão histórica marca lançamento de campanha de Rubens Uchôa, candidato a deputado federal, em Palmas

Por Assessoria

Cerca de 8 mil pessoas prestigiaram, nesta sexta-feira (02), o lançamento de campanha do candidato a deputado federal e vereador de Palmas, Rubens Uchôa (União Brasil). O evento foi realizado no setor Jardim Aureny IV, na região sul da Capital, e impressionou os populares que passavam pelo local devido a grande proporção da festa.

Segundo o parlamentar, a escolha do espaço para a reunião tem um motivo mais do que especial: o bairro do Aureny IV é onde Rubens reside há mais de 19 anos e construiu toda sua família e carreira.

A solenidade contou com a presença da candidata ao senado, Professora Dorinha (UB), e da candidata a deputada estadual, Professora Janad Valcari (PL). Ainda na ocasião, as duas representantes políticas declararam apoio a Rubens Uchôa e destacaram o excelente trabalho que o parlamentar vem desempenhando em Palmas.

‘’Rubens Uchôa é um jovem que vem fazendo um importante trabalho na Câmara Municipal, representando muito bem o povo palmense, mudando a vida de muitos jovens e esse esforço será recompensado com sua eleição como deputado federal’’, disse a candidata ao senado.

A Professora Dorinha também aproveitou a oportunidade para declarar seu apoio à campanha de sua colega de profissão, Professora Janad Valcari.

‘’Janad você é uma lutadora, uma guerreira que enfrenta os desafios em defesa do nosso povo. O Tocantins quer gente séria, com compromisso com as pessoas e você será eleita deputada estadual e seguirá representando nossa gente com força e dignidade. Conte com o meu apoio, para juntas fazermos ainda mais pelos tocantinenses’’, enfatizou Dorinha.

Durante seu discurso, Uchôa ressaltou a vontade de transformar a vida da população tocantinense, através da boa política, e disse estar preparado para assumir essa responsabilidade: ‘’Nós fazemos parte, deputada Janad e senadora Dorinha, de uma nova geração que veio para mudar, uma nova geração de políticos, mas não é político de teoria, mas político que tem caráter, político que de fato tem uma missão diferente’’, destacou o parlamentar.

Ainda em sua fala, o candidato à Câmara Federal falou sobre o importante momento em que a sociedade está vivendo: ‘’Dia 02 de outubro é o nosso momento, é a vez de mudar, é a vez de valorizarmos mais o nosso Tocantins!’’, finalizou.