Em Gurupi, Comitê Covid-19 valida plano de contingência de escolas particulares

Com a flexibilização do alvará pela Prefeitura de Gurupi para retomada das atividades presenciais nos estabelecimentos particulares de educação infantil no município, a Secretária Municipal da Educação, Amanda Costa se reuniu nesta quinta-feira, 11, com o presidente do Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus na cidade, Horácio Toledo, para tratar sobre os planos de contingência.

O encontro da secretária, que também é membro do comitê, foi para tratar da validação sanitária desses planos para prevenção, monitoramento e controle da transmissão de Covid-19 nas escolas da rede particular que vão reabrir em Gurupi. Esses planos de contingência foram elaborados e apresentados pela direção dessas unidades de ensino, após articulação com o comitê, e o Conselho Municipal de Educação.

Esse planejamento preventivo contra a Covid-19 segue os protocolos de segurança para retomada das atividades escolares preconizados pelos órgãos de saúde, e será acionado em caso de necessidade. O conjunto de medidas segue para análise final pelo Conselho Municipal de Educação.

Reivindicação

O retorno das atividades presenciais neste ano letivo de 2021, na rede particular de educação infantil de Gurupi ocorre após a mobilização de pais e diretores que reivindicavam a reabertura desses estabelecimentos privados. Antes da decisão de flexibilizar o alvará para retorno das aulas presenciais, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes e a Secretária de Educação, Amanda Costa, estiveram, em várias ocasiões, reunidas com os pais e diretores para discutir a medida.

Na rede municipal o formato de ensino também foi discutido com a comunidade escolar através de um questionário para consulta aos pais, professores e alunos sobre qual modelo deve prevalecer nas escolas durante a pandemia. As informações coletadas estão em fase de análise e vão dar base para decisão a ser tomada pela Prefeitura de Gurupi.