Araguaína: Prefeitura realiza drive thru de vacinação contra covid para idosos acima dos 80 anos nesta sexta-feira, 12

A vacinação dos idosos acima dos 80 anos será iniciada em Araguaína com a vacinação drive-thru no Parque de Exposições nesta sexta-feira, 12, seguindo na segunda-feira, 15, das 8 às 18 horas.

A partir do dia 18, a imunização será realizada em 6 UBS (Unidade Básica de Saúde) das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. A estimativa da Secretaria Municipal da Saúde é vacinar 2.423 pessoas com idade acima dos 80 anos.

“Pedimos a todos que têm idosos em casa ou na família com essa faixa etária, que leve ao Parque de Exposição na sexta-feira ou na segunda durante a vacinação drive-thru. Estaremos aplicando a vacina com toda segurança necessária, sem a necessidade do idoso descer do veículo, evitando assim contato com outras pessoas”, destacou a coordenadora municipal de Imunização, Samilla Braga.

Para os idosos acamados, sem condições de ir ao drive- thru ou nas unidades básicas, a vacina será realizada a domicílio.

Profissionais da saúde

Após o dia 18 de fevereiro, além da vacinação dos idosos, as UBS seguirão vacinando também os profissionais de saúde da rede pública e privada. O público de profissionais que devem ser imunizados é de 7.077. Até esta quinta-feira, 11, foram vacinados 3.161 profissionais.

Documentos para vacinação

Para a vacinação, é necessário que o usuário tenha em mãos o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e Documento de identificação. Para os profissionais da saúde são solicitados o cartão de vacinação, carteira do conselho de classe, CPF ou Cartão SUS.

No caso do trabalhador de serviço de saúde, além da documentação pessoal, é preciso apresentar na hora da vacina o comprovante de vínculo trabalhista da instituição de saúde.

Unidades básicas de saúde

A vacinação será realizada nas seguintes UBS para o público-alvo dessa etapa a partir do dia 18 deste mês:

– UBS MARIA DOS REIS RODRIGUES (BARROS) – Rua 6, Qd 5 AP, esquina com a Rua contorno, Parque Bom Viver;

– UBS COUTO MAGALHÃES – Av. Perimetral, s/nº, Setor Couto Magalhães;

– UBS PALMEIRAS DO NORTE – Rua das Camélias, nº 1055, Setor Palmeiras do Norte;

– UBS JK – Av. Bernardo Sayão, s/nº, Bairro JK;

– UBS LAGO AZUL – Av. Araguaia, Qd 4, Lt 2, s/nº, Parque do Lago;

– UBS MANOEL MARIA DIAS DE BRITO – Rua dos Ingaxixes, Qd 28, Lt 1, Setor Cimba.