Em Drive thru, mais de 500 idosos tomam a segunda dose da vacina contra covid-19

Na última sexta-feira, 12 e sábado, 13, a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi realizou o drive thru para a aplicação da segunda dose da vacina contra covid-19 nos idosos acima de 80 anos.

Nos dois dias foram vacinadas 569 idosos que com essa segunda dose estão completamente imunizados. Também foram vacinadas 51 pessoas acima de 80 anos com a primeira dose.

Alguns idosos já vacinaram no decorrer da última semana nos pontos fixos de imunização. O idoso que não conseguiu vacinar nestes dois dias pode procurar a Policlínica ou a UBS Sol Nascente para tomar o imunizante, das 07 às 13 horas.

A aposentada Maria de Jesus dos Santos, de 84 anos, que tomou a dose na tarde de sexta-feira, afirmou estar satisfeita e com a sensação de estar segura, mas com a decisão de continuar seguindo as normas de segurança e prevenção à doença.

O secretário municipal de Saúde, Zander Luis, comentou que as orientações são de continuar seguindo os protocolos de higienização como sempre lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel e a máscara, e manter o distanciamento social.

Conforme o vacinômetro de sexta-feira (12), 1.113 idosos já tinham recebido a primeira dose do imunizante.