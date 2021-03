Prefeitura realizou desinfecção de vias públicas e unidades de saúde em Gurupi

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizou neste final de semana a desinfecção nas unidades de saúde, ruas e avenidas e entorno de locais de maior concentração e circulação de pessoas na cidade. A medida foi adotada para combater o avanço da Covid-19 no município.

Segundo o Coordenador do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Gurupi, Marcus Teixeira Marcolino, tudo ocorreu como o planejado e os locais previstos, nesta primeira etapa, foram sanitizados com uma solução a base de água e ácido peracético, via caminhão pipa e pulverizadores.

Passaram pela desinfecção neste final de semana as unidades básicas de saúde envolvidas no combate a Covid-19, a Policlínica, o Centro de Triagem, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), hospitais públicos e particulares da cidade e a Rodoviária, bem como ruas, avenidas, praças e locais públicos no Centro de Gurupi.

Ainda de acordo com Marcus, uma nova etapa de desinfecção será realizada nesta semana, desta vez no interior de algumas unidades de saúde e prédios de órgãos públicos. O cronograma desta nova etapa será divulgado no decorrer da semana.