Governo do Tocantins anuncia novos cursos tecnológicos da Unitins em Sítio Novo e entrega obras com recursos do Programa de Fortalecimento

Na manhã desta sexta-feira, 17, o Governo do Tocantins em parceria com a Prefeitura de Sítio Novo, entregou a reforma da Praça da Câmara Municipal da cidade, e anunciou a realização de um projeto que vai levar para a cidade cursos tecnológos em áreas como agronegócio, gestão em turismo e outros que serão decididos com os moradores do município.

A Praça da Câmara Municipal Pedro Pereira de Aguiar foi reformada com recursos do Governo do Tocantins, por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego e é o novo espaço da cidade com espaço para lazer e cultura. O local recebeu pintura, calçamento de bloquete, calçada de pedestre com acessibilidade e iluminação.

Projeto TO Graduado

Na sessão mesma solenidade foi apresentado o projeto TO Graduado, realizado pela Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O projeto vai levar para a cidade de Sitio Novo cursos tecnológos em áreas como agronegócio, gestão em turismo e outros que vão ser decididos com os moradores da cidade.

O reitor da Unitins, Augusto Rezende, afirmou que Sítio Novo vai ser mais um ponto do Núcleo de Atuação Universitária, projeto do qual os cursos são de nível superior e que são pensados de acordo com a realidade de cada município. “Trazemos aqui um pacote, uma grande oferta de cursos. Esse projeto vai ocorrer em 15 cidades do Estado, onde teremos mais de 7 mil vagas em cursos superiores ofertados pela Unitins. Estamos ainda estudando a possibilidade para o ano que vem implementar cursos superiores na área de licenciatura em Sítio Novo”, afirmou o reitor.

O Governo do Tocantins acompanhou ainda a entrega da nova iluminação de ruas e avenidas da cidade. Essa obra também foi possível ao recurso do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego.

O prefeito de Sítio Novo, Alexandre Farias, expressou que os recursos foram úteis para melhorias na cidade. “Quero agradecer a parceria do Governo do Tocantins que está trazendo benefícios para Sítio Novo e também para as cidades vizinhas. Esse recurso ajuda muito a região do Bico do Papagaio”, afirmou o prefeito.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância dos investimentos para os municípios. “Nós temos muito o que comemorar e agradecer os anúncios do Governo do Tocantins na área da educação e de infraestrutura. Além disso, visitando a cidade, vemos vias reformadas e praça bonita, com recursos bem aplicados pela prefeitura. Isso nos orgulha”, finalizou o governador Wanderlei na solenidade.

Acompanharam o Governo do Tocantins na agenda, secretários estaduais, deputados, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de cidades da região e demais autoridades.

