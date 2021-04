Educação de Araguaína dá sequência ao retorno gradual das aulas

A Prefeitura de Araguaína dará mais um passo no retorno escalonado da Rede Municipal de Ensino. Nesta segunda-feira, 19, será realizada a volta das atividades semipresenciais para as três primeiras séries do Ensino Fundamental da zona urbana. O plano foi definido após um estudo referente ao nível de contaminação por covid-19 entre estudantes e funcionários da Educação, que apontou um índice de 0,5% entre os alunos durante o período de aulas presenciais.

O modelo é o mesmo adotado de novembro de 2020 até março de 2021, com turmas divididas entre dois grupos que revezam semanalmente entre o ensino presencial e as atividades realizadas em casa. As aulas já retornaram nas escolas e creches da zona rural, na última segunda-feira, 12, e nos 4º e 5º anos da zona urbana, nessa quarta-feira, 14.

De acordo com a secretária municipal da Educação, Elizangela Moura, a ação segue recomendações dos órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público Estadual. “Não estamos retornando a rede de uma só vez. Devemos concluir esse retorno, com as creches, até a primeira quinzena de maio, usando uma forma escalonada, dialogada e planejada”, afirmou.

Meta atingida

Com o retorno das aulas, os pais que ainda não haviam matriculado os filhos compareceram às unidades de ensino e a meta do 1º ao 5º ano foi cumprida. “O objetivo agora é buscar as matrículas para as creches. Como não há atendimento presencial e a matrícula não é obrigatória para menores de 4 anos, alguns pais não se preocuparam porque estão deixando os filhos com conhecidos para irem ao trabalho”, explicou o superintendente da Educação, Railon Borges.

Medidas de segurança

As escolas estão seguindo protocolos de segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde), dos ministérios da Saúde e Educação e da Secretaria Municipal da Educação. “As nossas regras são até mais rígidas que as do Governo Federal, que autoriza as carteiras com 1 metro de distância entre elas. Nós fazemos com mínimo de 1,5 metro entre os alunos”, descreveu o superintendente.

O distanciamento também é necessário no pátio e em atividades de educação física. A alimentação é oferecida aos alunos em suas carteiras, por servidores com luvas, avental, máscara e protetor facial, para evitar contato nas filas e no refeitório. Além disso, os pais devem enviar garrafinhas ou copo para uso individual dos alunos.