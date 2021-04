Araguaína inicia inscrições do evento de inovação tecnológica Hackathon

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, em sua participação na live de lançamento do Hackathon, evento de inovação tecnológica, na noite dessa quinta-feira, 15. A programação, que será realizada nos dias 15 a 22 de maio, está com inscrições abertas até dia 10 de maio.

“É uma grande oportunidade para descobrirmos novas ideias, dar oportunidade para essas pessoas que querem mostrar do que são capazes. Com essas novas ideias vamos melhorar ainda mais a cidade de Araguaína. Estamos prontos para inovar e crescer cada vez mais”, destacou o prefeito.

Para o secretário municipal da Fazenda, Tecnologia, Ciência e Inovação, Fabiano Souza, a gestão está em busca de tentar melhorar a qualidade de vida do cidadão e o evento “é uma ideia que vai trazer benefícios para toda a população de Araguaína e ser compartilhada com toda a população a nível de Brasil”.

O gerente regional do Sebrae Araguaína explicou que “Araguaína é a segunda maior cidade do Tocantins, considerada a Capital Econômica do Estado, além de se tornar referência em empreendedorismo e inovação tecnológica”.

Sobre as inscrições

As inscrições foram abertas durante a live ao vivo e pode ser feita em equipe ou individual e custa R$ 20 por pessoa. O edital e o link de acesso para inscrição podem ser acessados no portal https://bit.ly/3dmXJf3.

As equipes vencedoras receberão uma premiação em dinheiro que varia entre R$ 5 mil para o terceiro colocado e até R$ 20 mil para a equipe vencedora.

Quem pode participar

As vagas são limitadas e podem participar pessoas com idade acima de 18 anos, entre empreendedores, desenvolvedores, programadores, gestores públicos e privados, designers, entusiastas e demais interessadas.