Duas mil famílias quilombolas e assentadas do Jalapão receberam cestas básicas

O Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), em apoio a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), finalizou neste sábado, 17, mais uma força-tarefa na entrega de cestas básicas às famílias rurais e tradicionais quilombolas da região do Jalapão.

A ação, com objetivo de garantir a segurança alimentar das famílias economicamente afetadas pela pandemia da Covid-19, beneficiou 2 mil famílias de 45 entidades dos municípios de Mateiros, Monte do Carmo, Novo Acordo, Pindorama, Ponte Alta, Santa Tereza, São Félix, e Santa Rita, esta incluída durante a ação.

Acompanhando pessoalmente as entregas, o presidente do Ruraltins, Fabiano Miranda, destacou o empenho de toda a equipe ao percorrer a região do Jalapão e garantir, pela segunda vez, desde o início da pandemia, a entrega de alimentos a todas as famílias. “Vi muito comprometimento e dedicação de todos. A região do Jalapão exigiu força e garra, e isso não faltou nos 22 servidores que assumiram essa nobre missão. Foram 14 camionetes e um caminhão percorrendo todo o Jalapão para levar alimentos às famílias que tiveram sua renda afetada pela pandemia. E isso é gratificante, saber que podemos fazer algo bom neste momento tão difícil, especialmente para estas famílias, que dependem do turismo para viver”, explicou o presidente do Ruraltins, Fabiano Miranda.

O trabalhador rural Amilton Batista Ribeiro, 23 anos, é da Comunidade Quilombola do Rio Novo e conta que vive do cultivo de milho, mandioca, feijão, e que com a pandemia dificultou muito a vida na roça. “Nasci aqui, somos 50 famílias que vivem disso, lutando pela vida, e com a pandemia cancelou tudo, ficou muito difícil. E agora com a chegada de vocês, com a entrega dessas cestas básicas, vai ajudar bastante, e a gente agradece muito. Que vocês compartilhem com o Governo nosso agradecimento e que essa ação continue”, reforçou.

A Comunidade Quilombola Lagoa Azul, em Ponte Alta, também agradeceu a entrega dos alimentos que beneficiaram todas as famílias locais garantindo a complementação alimentar dos moradores locais.

Apoio

Para atender todos os assentados e comunidades tradicionais, o Ruraltins contou com o apoio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc); da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), na disponibilização de seis veículos com motorista.

Transparência e controle

Os processos referentes às aquisições e aos contratos realizados no contexto da Covid-19 estão disponíveis no Portal da Transparência pelo endereço http://www.transparencia.to.gov.br. Para consultar, acesse na página principal a aba azul – Consulta Contratos Emergenciais -, e a aba verde – Gráficos dos Empenhos e Pagamentos -, e informe-se sobre todos os trâmites.

É importante ressaltar que compras diretas, ou seja, sem licitação, estão autorizadas pela Lei Federal n° 13.979/2020 – de enfrentamento à Covid-19, somente para atender a situação emergencial provocada pela pandemia.

Legislações federal e estadual referentes a este contexto estão disponíveis para consulta no site da Controladoria-Geral do Estado (CGE-TO) pelo link http://ww.to.gov.br/legislacao/legislacao-aplicada-a-covid-19.