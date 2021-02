Educação abre inscrições para formação de cadastro reserva de professores do Sistema Prisional

A Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) tornou pública a abertura das inscrições para o processo Seletivo Simplificado para cadastro reserva, demanda exclusiva do Sistema Prisional, de profissional para atuar como professores regentes e/ou instrutores monitores presencial – bolsista nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).

As inscrições iniciam nesta terça-feira, 16, por meio de preenchimento de formulários que estão disponíveis no edital publicado na página da Seduc, assim como a lista de documentos necessários: https://seduc.to.gov.br/processos-seletivos/. Todo o material exigido para a inscrição deve ser enviado, exclusivamente, para o endereço eletrônico: editais.pronatec@seduc.to.gov.br até o dia 21 de fevereiro.

As inscrições estão abertas para formação de cadastro reserva de profissionais para atuarem nos cursos: Auxiliar Pedagógico, Agricultor Familiar, Cabeleireiro, Mecânico de Refrigeração Residencial, Pedreiro de Alvenaria e Pintor de Obras Imobiliárias. Esses curso serão ofertados nos municípios de: Augustinópolis, Araguacema, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis, Natividade, Palmas, Talismã e Taguatinga, junto ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec/Novos Caminhos.

Entre os requisitos mínimos para a inscrição estão a exigência de formação em nível técnico ou nível superior compatível com a área de conhecimento do curso pretendido, ou aptidão (habilidade) com experiência, atestada por declaração, emitida por empresa contratante e/ou Carteira Profissional de Trabalho pelo candidato, na área pretendida; ter disponibilidade para atuação na função, de acordo com as solicitações da Seduc e as Unidades Penais; ter disponibilidade para participar de reuniões e formações fora do município em que reside, quando solicitado.