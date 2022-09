Projeto de Utilidade Pública da Associação T21 é aprovado na Câmara: Laudecy Coimbra comemora

Por Assessoria

Na manhã desta quinta-feira, 22, a vereadora Laudecy Coimbra, comemorou a aprovação do Projeto de Lei de Utilidade Pública da Associação de Pais e Amigos da Pessoa com a Trissonomia do 21 (Sindrome de Down), que ocorreu na Câmara de vereadores.

Na oportunidade, a vereadora relatou felicidade ao colaborar com este projeto tão importante. “Esses representantes da Associação, juntamente com todos os membros, têm como objetivo promover oportunidades de convívio social, luta por direitos, capacitação das pessoas com t21, para que possam viver em sociedade ativa. Portanto, é nosso papel, como representante do povo, apoiar esta causa e lutar para que os direitos destas pessoas sejam respeitados”, afirmou.

A vereadora é uma grande defensora das causas sociais, que incluem diversas áreas que precisam de atenção.

Criada em 2019 a Associação conta com um grupo de mais de 90 famílias, que nos últimos 4 anos cresceu exponencialmente. A Associação T21 é representante Regional Norte dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins perante a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD).

Estiveram presentes com a vereadora, Prycilla Oliveira, presidente da Associação T21 e diretora regional norte pela Federação Brasileira da Síndrome de Down e Rosileny Alves, vice-presidente da Associação T21.