Divulgada lista de aptos a votar e a se candidatar no Conselho Municipal de Políticas Culturais

Já está disponível a lista de artistas, fazedores de cultura e representantes da sociedade civil organizada aptos a se candidatarem e a votarem nas eleições do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC). O cadastro para as eleições foi efetuado no período de 14 de julho a 18 de agosto último, e pode ser conferido aqui. A realização e divulgação do cadastro tem por finalidade assegurar a veracidade dos dados dos participantes do processo eleitoral (candidatos e eleitores) e do CMPC (conselheiros eleitos).

O prazo para quem deseja concorrer a uma vaga nas câmaras setoriais do CMPC efetuar a candidatura vai até o dia 1º de setembro.

A eleição para as Câmaras Setoriais do Conselho Municipal de Políticas Culturais (2023-2025) será realizada no dia 15 de setembro de 2023, das 13 às 19 horas, nas seguintes localidades: Fundação Cultural de Palmas (FCP), no Espaço Cultural de Palmas José Gomes Sobrinho; Pracinha da Cultura, no Setor Morada do Sol II e na Casa da Cultura Professora Maria dos Reis, em Taquaruçu.

As eleições serão para todas as câmaras setoriais do Conselho Municipal de Políticas Culturais: Artes Visuais, Artesanato, Audiovisual, Circo, Cultura Afro-Brasileira, Cultura Popular e Cultura Tradicional, Design e Moda, Dança, Literatura, Livro e Leitura, Música, Patrimônio Cultural e Teatro.

Os interessados em se candidatar deverão solicitar sua candidatura individual em um dos locais de votação, via formulário Candidatura CMPC 2023-2025, disponível aqui, na aba formulários da página da FCP, e no local de inscrição. Na ocasião da candidatura também devem ser apresentadas cópias dos seguintes documentos: RG e CPF; cópia simples de comprovante de endereço em Palmas em seu próprio nome; cópia simples do Título Eleitoral; certidão de quitação eleitoral, emitida gratuitamente no link: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral e declaração Negativa de Antecedentes Criminais, emitida gratuitamente no link: https://iito.ssp.to.gov.br/atestado/solicitacaoexterna/S.

Somente pessoas físicas maiores de 18 anos e cadastradas nas listas do CMPC poderão solicitar candidatura.

Confira a regulamentação da eleição aqui.