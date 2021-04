Novo decreto autoriza restaurantes abrirem todos os dias a partir de hoje, 19

O ‘coronômetro’ de Palmas indica uma regressão da transmissibilidade do novo coronavírus e isso possibilitou à Prefeitura flexibilizar alguns setores do comércio não essencial, a partir de hoje, 19. As medidas constam no Decreto nº 2.029, publicado nesta quinta-feira, 15, que altera o Decreto nº 2.020, de 1º de abril.

A publicação estabelece que restaurantes estão autorizados, a partir de segunda, a funcionar todos os dias da semana, no horário das 11 às 15 horas, com a entrada de clientes limitada ao quantitativo de 30% da capacidade do estabelecimento, e, das 15h à meia noite para entrega em domicílio ou retirada no local. O Decreto anterior permitia o funcionamento apenas de segunda a sexta-feira.

As padarias passam a ter permissão para o consumo no local, no horário das 6 às 10 horas, para o café da manhã; esses comércios também podem voltar a funcionar todos os dias, das 6h às 22h, e também têm a entrada de usuários limitada ao quantitativo de 30% da capacidade de atendimento.

Já os bares, lanchonetes e similares continuam com permissão para funcionar todos os dias, das 8h à meia noite, mas, somente para entrega ou retirada no local; mantém-se a suspensão da entrada e o consumo no interior dos estabelecimentos.