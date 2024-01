Divulgado o resultado prévio dos pedidos de isenção nos processos seletivos de residências em Saúde

O candidato que solicitou a isenção da taxa de inscrição nos Programas de Residências da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) já pode conferir se seus pedidos foram deferidos. O resultado preliminar dos programas de Residência Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde foi publicado nesta segunda-feira, 08, no site do Ceulp Ulbra. As solicitações deferidas para os inscritos no processo seletivo para o programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade ofertado pela Fesp foram publicadas na manhã desta terça-feira, 09 no site da instituição, na aba processos seletivos. Os resultados finais das análises dos dois editais estão previstos para serem publicados no próximo dia 12 de janeiro.

Os candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição devem ficar atentos aos prazos para as interposições de recursos referentes à referida solicitação. Para a interposição no edital de Residência Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde, o prazo de interposição segue até a próxima quarta-feira, 10, e para a Residência em Medicina de Família e Comunidade, o período para a solicitação se inicia no dia 10 e se encerra no dia 11.

Conforme já divulgado pela Fesp, estão sendo ofertadas 96 vagas para a Residência Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde, com cinco áreas de especialização. Podem se inscrever profissionais graduados nas seguintes áreas: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. As inscrições seguem até o dia 18 de janeiro. Para mais informações, acesse o edital clicando aqui.

Já os interessados em se inscrever no Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade têm até o dia 26 de janeiro para realizar a inscrição. O edital está ofertando 20 vagas imediatas para a especialização.

Para os alunos regularmente matriculados nos Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade e de Residência Uniprofissional e Multiprofissional, será concedida uma bolsa no valor de R$ 4.106,09. A especialização terá duração de 24 meses e as aulas estão previstas para começarem no dia 1º de março.