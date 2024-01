Posse de novos conselheiros tutelares acontece nesta quarta-feira, 10

Na manhã desta quarta-feira, 10, acontecerá a cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares de Palmas, às 9 horas, na Escola de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamandaré, na Arse 132 (1306 Sul). Tomarão posse 20 conselheiros e 32 suplentes eleitos para o quadriênio 2024/2027, cuja eleição ocorreu no dia 1° de outubro de 2023. Foram contabilizados 23.740 votos válidos, além de três votos em branco e 15 votos nulos.

Na cerimônia de posse estarão presentes representantes da Prefeitura de Palmas, incluindo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), da Câmara dos Vereadores de Palmas, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), da Vara da Infância e da Juventude de Palmas, do Centro de Apoio Operacional às Portarias de Justiça da Infância, Juventude e Educação (Caopije), do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Nudeca), da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) e da Associação Tocantinense de Conselheiros Tutelares (ATCT).

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), um conselheiro tutelar deve atender crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados, sendo ele também o responsável por encaminhar tais situações aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade. Confira abaixo a relação de eleitos por região:

Região Central:

a) Titulares:

1. Juniel Carvalho de Sousa;

2. Clementino dos Santos Junior;

3. Katia Silene Fernandes Pinto do Nascimento;

4. Edna Martins Eugênio;

5. Hiara Matos Araujo Guimarães;

b) Suplentes:

1. Iasmim Mota Alves;

2. Suellen Medrado Silva Fernandes;

3. Ana Rita de França Lopes;

4. Willian Mateus de Sousa Almeida;

5. Resileida Maria do Couto Pereira;

6. Alessandra Pereira da Silva;

7. Sandra Dias da Silva;

8. Iêda Oliveira Santos;

9. Paulo Pires Nepunuceno;

10. Veralucia Falcão de França Reis.

Região Norte:

a) Titulares:

1. Ilziâne Gomes de Sousa;

2. Claudinéia do Santos Castro;

3. Lafaiete Nogueira Rêgo;

4. Janaina Ribeiro de Carvalho;

5. Maria Vanir Ilídio;

b) Suplentes:

1. Mayara Nascimento Lima Ferreira;

2. José Ribamar de Sena Pereira;

3. Maria do Rosário Sousa Veiga Oliveira;

4. Antonio Barreira Gomes;

5. Maclaine Veloso Castro Pereira;

Região Sul I:

a) Titulares:

1. Sergio Coelho Cavalcante;

2. Elizete Freire Cavalcante;

3. Aloncio Mendes Junior;

4. Nayara Moreira Gomes de Souza Borges;

5. Marcela Milene Guedes Quini;

b) Suplentes:

1. Wélica da Silva Queiroz Moreira;

2. Maria do Carmo Machado Souza;

3. Elenícia Pereira Ricardo Morais;

4. Roberto de Jesus Castro Gomes;

5. Maria Lucia Ribeiro de Souza;

6. Everaldo Gonçalves Pereira;

7. Raquel Souza dos Santos Rodrigues;

8. Maiza Aparecida Soares Pereira;

9. Karla Cyrlene de Souza da Costa;

Região Sul II:

a) Titulares:

1. Flávia Marques da Costa;

2. Maria de Jesus Fialho Barros;

3. Aline de Sousa Martins Araújo Moura;

4. Raimundo Carlos Pereira da Silva;

5. Maria Pereira Nunes Lucena;

b) Suplentes:

1. Durvaldo Gonçalves de Almeida Lima;

2. Gilberto Pinto Ferreira;

3. Marcelo Martins da Conceição Moreira;

4. Carminha Pereira de França;

5. Marcelo Reis Machado;

6. Robson Santos Purcino;

7. Eliene Tavares dos Santos Rocha;

8. Luana Raquel Costa Porto.