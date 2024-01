Prefeitura de Palmas paga auxílio-alimentação; R$ 8,5 milhões disponíveis para saque

A Prefeitura de Palmas pagou o auxílio-alimentação, disponível para saque nesta quarta-feira, 10, contemplando 9.023 servidores públicos e conselheiros tutelares. Segundo mês de pagamento do benefício com valor dobrado, uma injeção na economia da Capital tocantinense de R$ 8,5 milhões. Com implementação no ano passado, a Prefeitura injetou na economia R$ 66,3 milhões através do auxílio-alimentação, distribuídos nos meses de janeiro a dezembro de 2023.

O auxílio-alimentação, criado pela Lei 2.798/2022, estabelecia o pagamento mensal de R$ 500,00 aos servidores que recebem até R$ 6.060,00 e R$ 400,00 para os salários mais altos, mas, por iniciativa da prefeita Cinthia Ribeiro, o benefício foi ampliado para R$ 800 e R$ 1 mil, respectivamente, a partir de dezembro do ano passado. O pagamento é realizado até o dia 10 de cada mês e não incidem descontos de imposto de renda ou de previdência, em razão do caráter indenizatório do benefício.