População do Tocantins quer mudança, com Lula presidente e Paulo Mourão governador

Por Assessoria

O próximo governador do Tocantins, Paulo Mourão 13, foi recebido com grande festa em Gurupi no domingo, 25, e também em Araguaína nesta segunda-feira, 26, acompanhado dos candidatos a deputados federais e estaduais e do povo que quer Lula Presidente e Paulo Governador.

Paulo percorreu as maiores centralidades do Norte e do Sul do Tocantins, com a mensagem de esperança de um Tocantins livre do coronelismo e da pobreza. “Hoje o óleo de soja custa quase 15 reais, o quilo do feijão custa 13 reais. É por isso que o time do Lula vai mudar essa triste realidade”, garante Paulo Mourão.

“Minha geração sonhou em criar um Estado onde prevaleça a justiça social, onde o pobre possa ter as mesmas condições do filho do rico, onde a juventude se desenvolva tendo condições de conquistar um bom emprego”, ressalta Paulo, que questiona: “O que fizeram do Tocantins, Onde a cada dois anos se cassa um governador?”.

Iniciando a última semana de campanha, Lula reforça o pedido para que a população do Tocantins vote para governador em Paulo Mourão 13, para que este Estado tenha pela primeira um governo alinhado com o presidente da República e sobretudo com o seu povo.