Deputado Olyntho inaugura ao lado de Wanderlei Barbosa Escola de Tempo Integral em Pedro Afonso

Autor da Lei que denominou a Escola Estadual de Tempo Integral Professor Antônio Belarmino Filho, em Pedro Afonso, o deputado Olyntho participou nesta terça-feira, 28, da inauguração da unidade ao lado do governador Wanderlei Barbosa, vereadores e lideranças da cidade.

“Foram quase 7 anos de espera. Hoje temos a felicidade de entregar essa obra tão importante para a comunidade de Pedro Afonso, fazendo uma justa homenagem a esse grande pioneiro da região, que sempre teve na educação como sua maior inspiração para suas batalhas, o Professor Antônio Belarmino Filho”, destacou Olyntho.

A obra da unidade de ensino foi iniciada em 2013, e após uma série de paralisações foi concluída nesta gestão, com investimento de R$ 18.155.859,24, sendo R$ 5.088.333,51 do convênio com o Governo Federal e R$ 13.067.525,73 de recurso do próprio Estado.

Filho do homenageado, o Delegado da ADAPEC de Pedro Afonso, ex-vereador Pedro Belarmino, agradeceu o esforço e a dedicação do deputado na aprovação da Lei que denominou a escola.

“É uma honra ver o nome do nosso pai nesta ETI, uma construção moderna ampla para atender a comunidade. Somos testemunhas da sua trajetória e a árdua luta em favor da educação, ainda no antigo norte goiano. O professor Belarmino, foi engajado nas causas sociais e os projetos em benefícios da população de Pedro Afonso, sempre estiveram em primeiro plano”, agradeceu Belarmino.

ETI Professor Antônio Belarmino Filho

A ETI Padrão tem capacidade para atender 750 alunos, conta com área total de 10.581,00 m² de construção, contemplando 21 salas de aula, bloco administrativo, biblioteca, seis laboratórios, refeitório, quadra poliesportiva coberta com área de 781 m², bloco esportivo, auditório, piscina com seis raias, entre outros espaços de aprendizagem.